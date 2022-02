Storfavorit i storslået comeback

Hun var kun nummer otte efter første gennemløb, men Petra Vlhová buldrede som lyn og torden ned over pisten i andet gennemløb og vandt guld i slalomdisciplinen ved vinter-OL i Beijing.

Den slovakiske storfavorit kørte en samlet tid på 1 minut og 44,98 sekunder, og hun distancerede dermed den østrigske verdensmester Katharina Liensberger med otte hundrededele.

Schweiziske Wendy Holdener tog bronzemedaljen.

Petra Vlhová har gang i en utrolig sæson i slalomdisciplinen. Hun er mildest talt ekspert og har vundet fem af sæsonens syv World Cup-løb.

De resterende to har den amerikanske stjerne Mikaela Shiffrin vundet, men hun blev ikke nogen trussel for Petra Vlhová onsdag.

Hun gled således af banen allerede ti sekunder inde i sit første gennemløb, da hun missede en port.

Dermed var hun ude, og så var Petra Vlhová endnu større favorit, end hun var før den amerikanske stjernes exit.

Slovakken skulle dog for alvor have glid i skiene i andet gennemløb for at snuppe guldet. Hun var således 72 hundrededele efter tyske Lena Dürr, der var hurtigst i første gennemløb.

Men Vlhová fandt farten i skiene, og da hun kørte over stregen efter andet gennemløb, var hun næsten otte tiendedele hurtigere end schweiziske Camille Rast, der på det tidspunkt havde føringen.

Sara Hector, der forleden vandt guld i storslalom, var kort efter på vej mod at slå Vlhovás tid. Men efter at have overlevet flere satsede sving gled hun af banen før målstregen.

Lena Dürr var den sidste, der kunne slå Petra Vlhovás tid, men hun kunne ganske enkelt ikke hamle op med slovakken og måtte nøjes med en samlet fjerdeplads.