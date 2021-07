Stort OL-drama: - Jeg var virkelig nervøs

Sara Slott kvalificerede sig lørdag til semifinalen ved OL, men hun måtte igennem et dramatisk heat, før karrieren kunne forlænges med minimum to dage

Sara Slott har forlænget sin atletikkarriere med minimum 400 meter, efter hun natten til lørdag dansk tid løb sig videre til semifinalen ved OL.

Den 34-årige aarhusianer, som indstiller det professionelle liv efter legene i Tokyo, løb over stregen i tiden 55,52 sekunder, hvilket var nok til en tredjeplads i sit heat.

Men det var ikke uden drama i den bagende hede på det olympiske stadion i Tokyo.

Klokken 9.16 lokal tid lød startskuddet, men løberne blev dirigeret tilbage som følge af tyvstart.

I nogle splitsekunder var Sara Slott nervøs for, at det var hende, som havde fejlet.

- Da vi begyndte at gå tilbage, og de filmer på mig, tænker jeg bare 'fuck'.

- Jeg var jo forberedt på, at jeg potentielt ville ryge ud, og at det ville være slut. Men jeg skulle fandme have lov til at løbe og i det mindste slå mig selv ud. Jeg var faktisk lidt nervøs, siger Slott.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Foto: Tariq Mikkel Khan

Heldigvis for Slott var det ukrainske Mariya Mykolenko, der havde reageret for tidligt. Hun slap med en advarsel, og så kunne løberne igen tage plads i startblokkene.

Vanen tro var den 34-årige dansker igen vaks, da starten gik, og denne gang kom alle af sted.

Jessie Knight fra Storbritannien kom dog ikke længere end til første hæk, før hendes deltagelse var forbi.

Foto: Giuseppe Cacace/Ritzau Scanpix

Et indledende heat kan være højspændt, og Sara Slott erkender da også, at tankerne havde kørt hos hende før lørdages heat.

- Jeg var virkelig nervøs. Jeg eg synes, at jeg var lidt på dybt vand, fordi det var så lang tid siden, at jeg lige har været igennem det. Så jeg håber, at jeg om to dage har fået rystet det der af mig, siger aarhusianeren.

Hun skal nu forberede sig på semifinalen lørdag, hvor scenariet er det samme som i dag.

Det er potentielt OL-sølvvinderens sidste konkurrence i karrieren.

Det bliver vemodigt at sætte punktum, men særligt på ét punkt bliver det befriende, fortæller Sara Slott om karrierestoppet.