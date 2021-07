Stort overblik: Sådan går det Danmark

OL har været i gang en god uges tid, og der resterer endnu otte dages tid af legene i Tokyo.

Mange danske udøvere har været i ilden, og det er foreløbig blevet til to medaljer. Her giver vi dig et overblik over, hvordan de forskellige danske deltagere har klaret sig - og hvem vi endnu mangler at få i aktion.

Håndbold

Mikkel Hansen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Danmark spiller søndag sidste gruppekamp mod Sverige. Holdet er sikker på en kvartfinaleplads og møder som vinder af gruppen nummer fire fra gruppe A.

Bliver Danmark toer, er det nummer tre fra den anden gruppe, vi møder. Bliver Danmark nummer tre, er det nummer to fra den anden gruppe, vi møder.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sejlsport

Anne-Marie Rindom. Foto: Henrik Montgomery/TT/Ritzau Scanpix

Færdige: Lærke Buhl-Hansen er færdig i RS:X med en samlet syvendeplads efter deltagelse i Medal Race. Absolut godkendt og det bedste danske windsurfing-resultat i OL-regi i historien.

Ida Marie Baad og Marie Thusgaard sluttede lørdag deres 49’er-sejladser og slutter som nummer 11 – lige præcis udenfor Medal Race.

Godt i gang: Anne-Marie Rindom sejler Medal Race søndag morgen dansk tid som favorit til guldet trods sin dramatiske straf fredag. Læs mere om det her.

Jonas Warrer og Jakob Precht er i Medal Race i 49’eren. De ligger nummer fem. Sejladsen er mandag morgen kl. 8.33 dansk tid.

Lin Ea Cenholt og Christian Peter Lübeck har tre sejladser tilbage i Nacra 17 – de afvikles alle søndag. Danskerne ligger aktuelt nummer otte.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Skydning

Jesper Hansen blev Danmarks første medaljevinder. Foto: Mast Irham/Ritzau Scanpix

Færdige: Jesper Hansen har allerede nappet en sølvmedalje i skeetskydning, mens Rikke Mæng Ibsen lørdag blev nummer 29 i 50 meter riffel.

Anna Skade Nielsen blev allerede i begyndelsen af OL nummer 28 i 10 meter riffel, mens hun og Rikke Mæng Ibsen blev nummer 21 i holdkonkurrencen.

Mangler: Steffen Olsen skyder kvalifikation i 50 meter riffel mandag morgen dansk tid fra kl. 04.30.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Atletik

Sara Slott efter sit heat. Foto: Kim Price/Ritzau Scanpix

Færdig: Ole Hesselbjerg blev nummer otte i sit indledende heat på 3000 meter forhindringsløb fredag, hvilket ikke rakte til en finaleplads.

Kojo Musah blev nummer fem i sit heat på 100 meteren og nåede derfor ikke videre.

Godt i gang: Sara Slott kvalificerede sig lørdag til semifinalen i 400 meter hæk. Den semifinale afvikles mandag kl. 13.55 dansk tid.

Mangler: Anna Emilie Møller løber indledende heat på 3000 meter forhindringsløb søndag kl. 03.10 dansk tid.

Abdi Ulad og Thijs Nijhuis løber marathon på OL’s sidstedag 8. august.

Astrid Glenner-Frandsen, Emma Beiter Bomme, Ida Karstoft, Mette Graversgaard, Louise Østergaard og Mathilde U. Kramer, der udgør 4x100 meter-holdet, løber indledende heat natten til torsdag 5. august.

Emil Mader Kjær, Frederik Schou-Nielsen, Kristoffer Hari, Simon Hansen, Tazana Kamanga-Dyrbak og Kojo Musah, der udgør det mandlige 4x100 meter-hold, løber som kvinderne indledende heat natten til tirsdag 5. august.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Bueskydning

Maja Jager. Foto: Clodagh Kilcoyne/Reuters/Ritzau Scanpix

Færdig: Maja Jager nåede 1/16-finalen i recurve torsdag efter en 25. plads i Ranking Round og siden en sejr i 1/32-finalen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Bordtennis

Jonathan Groth. Foto: Gregers Tycho/Ritzau Scanpix

Færdig: Jonathan Groth sad over i 1. runde, slog en ungarer I 2. runde og tabte tirsdag sin tredje kamp til franske Simon Gauzy 4-0 i sæt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ridning

Cathrine Dufour. Foto: Tariq Mikkel Khan

Færdige: Cathrine Dufour, Nanna Skodborg Merrald og Carina Cassøe Kruth deltog i den individuelle freestyle-finale i dressur. Det blev til 11. plads til Skodborg Merrald, mens Cassøe Kruth blev nummer syv. Dufour var meget tæt på en medalje og sluttede som nummer fire.

I holdkonkurrencen måtte samme ryttere også lige præcis undvære medaljer med en fjerdeplads.

Godt i gang: Peter Flarup har været igennem dressuren i Military-konkurrencen. Han blev nummer 34 af de 62, der gennemførte.

Han mangler terrænspringning, der ligger søndag morgen dansk tid, og ridebanespringning, der har kvalifikation mandag formiddag kl. 10 og finale mandag fra kl. 13.45.

Mangler: Andreas Schou skal i kvalifikation tirsdag kl. 12 dansk tid i ridebanespringning med mulighed for finale onsdag samme tid.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kano og kajak

Emma Aastrand. Foto: Anthon Unger

Mangler: Emma Aastrand Jørgensen skal ud i heat 1 i 200 meter enerkajak mandag kl. 02.30 dansk tid. Onsdag kl. 04.01 står den på heat 4 i 500 meteren.

Emma Aastrand er også en del af K4’eren med Bolette Nyvang Iversen, Julie Frølund Funch og Sara Corfixen Milthers, der natten til fredag dansk tid skal ud i indledende heat i K4’eren på 500 meter-distancen.

Bolette Nyvang og Julie Frølund roer indledende heat på K2 500 meter sammen tidligt mandag morgen dansk tid.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Roning

Frederic Vystavel og Joachim Sutton vandt bronze til Danmark. Foto: Piroschka van de Wouw/Reuters/Ritzau Scanpix

Færdige: Christina Juhl Johansen, Trine Dahl Pedersen, Frida Sanggaard Nielsen og Ida Gørtz Jacobsen blev nummer fem af fem i semifinalen 24. juli i damefireren.

Lærke Berg Rasmussen og Fie Udby Erichsen sluttede sidst i deres semifinale i dametoeren onsdag.

Sverri Nielsen var stærk i både indledende og semifinale men måtte skuffende nøjes med fjerdepladsen i finalen fredag.

Frederic Vystavel og Joachim Sutton vandt bronze til Danmark i M2 torsdag.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Brydning

Fredrik Bjerrehuus ved VM i Kasakhstan i 2019. Foto: Anvar Ilyasov/AP/Ritzau Scanpix

Mangler: Fredrik Bjerrehus skal i vælten i 67 kg-klassen tirsdag morgen dansk tid.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Landevejscykling

Jakob Fuglsang. Foot: Tim De Waele/Ritzau Scanpix

Færdige: Jakob Fuglsang blev nummer 12 i linjeløbet, hvor også Christopher Juul-Jensen, Michael Valgren og Kasper Asgreen deltog. Sidstnævnte sluttede som nummer 7 i enkeltstarten.

Hos kvinderne blev Cecilie Ludwig Uttrup nummer 10, mens Emma Norsgaard udgik efter et styrt. Norsgaard blev nummer 17 i enkeltstart.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Banecykling

Norman og Mørkøv på banen i Berlin sidste år. Arkivfoto: Rasmus Flindt Pedersen

Mangler: Julie Leth og Amalie Dideriksen kører kvindernes parløb fredag kl. 10.15 dansk tid.

Amalie Dideriksen deltager desuden i Omnium med alle fire discipliner natten til søndag 8. august.

Frederik Rodenberg, Julius Johansen, Niklas Larsen, Lasse Norman Hansen og Rasmus Lund kører indledende heat på 4000 meter holdforfølgelsesløb mandag formiddag dansk tid.

Sammen med Michael Mørkøv deltager Norman også i mændenes parløb, der køres som en finale lørdag kl. 11.55 dansk tid.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mountainbike

Caroline Bohe i aktion ved OL. Foto: Christopher Jue/EPA/Ritzau Scanpix

Færdige: Sebastian Fini Carstensen blev nummer 22 af 38 startende, mens Malene Degn og Caroline Bohe blev nummer 12 og 13 hos kvinderne i et løb med lige så mange deltagere.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

BMX

Foto: Gregers Tycho/Ritzau Scanpix

Færdig: Simone Tetsche Christensen nåede finalen, hvor hun blev nummer seks fredag.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Svømning

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Færdige: Pernille Blume, Julie Kepp, Signe Bro og Jeanette Ottesen nåede finalen i 4x100 meter fri, hvor de dog sluttede sidst i Ottesens sidste løb.

Signe Bro var også med i 100 meter fri, hvor hun blev nummer fem i sit indledende heat og siden nummer seks i semifinalen.

Julie Kepp havde 14. hurtigste tid i indledende heats på 50 meter fri og sluttede som nummer otte og dermed sidst i sin semifinale.

Emilie Beckmann blev nummer syv i sit indledende heat i 100 meter butterfly, hvilket ikke rakte til videre deltagelse.

Tobias Bjerg sluttede sidst i sit heat på 50 meter bryst.

Anton Ørskov Ipsen sluttede sidst i sit heat på 800 meter fri, mens han på 1500 meter-distancen blev nummer seks.

Helena Rosendahl Bach blev sekser i sin semifinale på 200 meter butterfly, mens hun i sit indledende heat på 1500 meteren blev treer.

Alexander Aslak Nørgaard blev nummer fire i sit indledende heat på 800 meteren, mens han på 1500 meteren blev otter i sit heat.

Godt i gang: Pernille Blume

Efter en ottendeplads i finalen på 4x100 meter fri og en semifinaleplads på 100 meter fri, er Blume blandt favoritterne på 50 meter fri, som hun svømmer finale i natten til søndag.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Badminton

Viktor Axelsen. Foto: Markus Schreiber/Ritzau Scanpix

Færdige: Anders Antonsen tabte sin kvartfinale i herresingle lørdag morgen dansk tid.

Mia Blichfeldt tabte sin 1/8-finale til verdensmesteren Sindhu fra Indien.

Anders Skaarup og Kim Astrup tabte deres kvartfinale til Li og Liu fra Kina.

Maiken Fruergaard og Sara Thygesen måtte ud efter gruppespillet.

Alexandra Bøje og Mathias Christiansen tabte deres to første kampe i gruppespillet og kunne dermed ikke nå videre end det.

Godt i gang: Viktor Axelsen spiller semifinale mod Kevin Cordón søndag morgen dansk tid.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Skateboard

Foto: Tariq Mikkel Khan

Mangler: Rune Glifbjerg deltager i de indledende heats torsdag 5. august.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Golf

Joachim B. Hansen. Foto: Michael Reynolds/Ritzau Scanpix

Godt i gang: Joachim B. Hansen og Ramsus Højgaard har været igennem tre af de fire runder på golfbanen. Hansen ligger delt nummer 17, mens Højgaard er delt 28. De har fem og seks slag op til bronzen inden sidste runde.

Mangler: Emily Pedersen og Nanna Koerstz Madsen tager hul på de fire runder onsdag 4. august.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Judo

Foto: Annegret Hilse/Ritzau Scanpix

Færdig: Lærke Marie Olsen tabte sin første kamp tirsdag til den fjerdeseedede canadier Catherine Beauchemin-Pinard efter golden score.