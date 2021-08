Styrt kostede: Som at blive kørt over af en lastbil

Skuffelsen lyste ud af Frederik Rodenberg. Selv efter han havde fået sin sølvmedalje om halsen.

Tirsdag styrtede han slemt i semifinalen mod Storbritannien, men kørte alligevel OL-finalen mod Italien, som blev tabt med så lille en margin, at holdkammerat Rasmus Lund troede, Danmark vandt guld.

Artiklen fortsætter under billedet..

Frederik Rodenberg var knust efter nederlaget. Foto: Triq Mikkel Khan

Spørgsmålet er, om det kunne være gået anderledes, hvis ikke Frederik Rodenberg var stødt ind i en brite i semifinalen. Landstræner Casper Jørgensen var ikke i tvivl om, at styrtet fik indflydelse på finalen.

- Ja, det er jeg ret overbevist om. Frederik kører stadig stærkt i dag, men når han er på toppen... han var klart bedre i går, end han var i dag. Så ja, det tror jeg desværre, det har.

- Men det er også en del af gamet. Nogle vælter, nogle gør ikke. Der var vi uheldige undervejs, lød det fra Casper Jørgensen, der afviste, at man kunne have byttet Rodenberg ud med reserven Julius Johansen.

- Nej, ikke Frederik, for han betyder så meget for os. Vi skal have ham på toppen og performe på toppen, hvis vi skal vinde, lød det fra Casper Jørgensen, der blankt erkendte, at Italien var bedre på dagen.

Artiklen fortsætter under billederne..

Frederik Rodenberg trøstes af elitechef Morten Bennekou. Foto: Tariq Mikkel Khan

Og af holdkammeraten Lasse Norman Hansen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Frederik Rodenberg virkede mest påvirket af de fire ryttere efter medaljeceremonien og lagde ikke skjul på, at han var medtaget af styrtet.

- Ikke overraskende gør det ondt at styrte med 67-68 kilometer i timen og køre ind i en brite, der står stille. Det gør ondt, og man føler, man er blevet kørt over af en lastbil dagen efter.

- Man sætter sig op til det på samme måde og kæmper alt det, man har lært. Det var så desværre ikke nok i dag. Det er hjerteskærende.

- Jeg tror, man skal være - undskyld mit sprog - idiot for at tro, det er optimalt at styrte med 67 kilometer i timen dagen før en OL-finale. Jeg tror egentlig bare, jeg lader den ligger der, lød det fra en tydeligt skuffet Frederik Rodenberg, der i modsætning til de øvrige ryttere ikke kunne fremtvinge et smil.

Artiklen fortsætter under billedet..

Danskerne var dybt skuffede over nederlaget i finalen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Uvis fremtid

Det er endnu uvist, om kvartetten også stiller til start i Paris i 2024.

- Det skal vi snakke om efter det her stævne. Der er ingen beslutninger, der er taget. Jeg føler mig stadig ung, lød det fra Lasse Norman Hansen med henvisning til sine 29 år.

- Men resten af os er stadig unge, og jeg tror på, der er mange år i det her projekt, lød det fra Lasse Norman Hansen, der lørdag får en ny chance ved OL i sit parløb med Michael Mørkøv.