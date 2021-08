Superstjernen ramt af sorg: Tante døde få dage inden comeback

Det har været noget af et tumultarisk OL for den amerikanske superstjerne Simone Biles. Hun missede flere konkurrence under OL, da hun kæmpede med sit mentale helbred på grund af presset, der har været op til OL.

24-årige Biles leverede dog et af OL i Tokyos mest rørende øjeblikke, da hun i den sidste individuelle gymnastik-konkurrence, som var på bommen, tog bronzen.

Efterfølgende fortalte den verdenskendte, amerikanske gymnast, at det ikke kun var presset, hun har skulle kæmpe med under OL. Få dage inden bomkonkurrencen gik Simone Biles' tante bort.

Det skriver CNN.

Det har været et hårdt OL for Simone Biles. Foto: Lionel Bonaventure/Ritzau Scanpix

- Tænk dig om

Derfor opfordrer Biles folk til at tænke sig om, når de skriver omkring atleterne på sociale medier.

- Man skal tænke lidt mere over, hvad man skriver på nettet, fordi man har ikke rigtig nogen idé om, hvad atleterne går igennem i deres liv, sagde Biles efter tirsdagens bronzemedalje ifølge CNN.

Efter den flotte bronzemedalje fortalte Biles, at hun først dagen inden fik at vide af lægerne, at hun var mentalt klar til at stille op i bomkonkurrencen.

Ved OL i 2016 i Rio de Janeiro var Biles en af de helt store stjerner. Her vandt amerikaneren fire guldmedaljer og en bronzemedalje.

Se springet der går galt her

Se springet der går galt her

her