Svensk superstjerne holdt OL-legestue

Det var vel tirsdagens mindst overraskende olympiske guldvinder.

Svenske Armand Duplantis gik ind til stangspringturneringen som absolut storfavorit.

Sat på spidsen havde få nok sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt han ville vinde, men i stedet udelukkende fundet spænding ved, hvor højt han sprang.

Svaret blev 6,02 meter, hvilket sikrede unikummet karrierens første OL-guld.

Til sidst gik han efter at slå sin egen verdensrekord med et forsøg på at overkomme 6,19 meter. Duplantis var yderst tæt på i første forsøg, men rev barren ned, efter han ellers havde været langt over den.

Den 21-årige superstjerne, der har amerikansk far og svensk mor, har talrige internationale triumfer på sin sejrsliste trods den unge alder.

Forud for finalen havde flere af Duplantis konkurrenter endda givet udtryk for, at det formentlig var en kamp om at vinde sølv.

De skulle få ret. Deres svenske modstander var i en liga for sig.

Han nærmest legede med konkurrenterne, og havde enorm margin hver gang, niveauet og barren blev hævet, mens udskilningsløbet var i gang.

Til sidst var kun Chris Nilsen tilbage i kampen om guld, og selv om han slog sin egen personlige rekord undervejs med 5,97 meter, lignede amerikaneren en mand, der godt vidste, at det var et spørgsmål om tid.

Duplantis tordnede for alvor ind på verdensscenen i 2019, hvor han som teenager nær løb med VM-guldet i sit andet bekendtskab med seniorudgaven.

I 2017 var han endt på niendepladsen med et spring på 5,50 meter, men to år senere i Doha lagde han næsten en halv meter til den præstation.

Hans spring på 5,97 meter var nok til en delt førsteplads, men amerikanske Sam Kendricks tog guldet grundet, da han havde haft færre nedrivninger.

Barren er siden bare sat højere og højere, og Duplantis’ popularitet i Sverige er på samme måde vokset.

Tag nu bare en større afstemning hos svenske Aftonbladet sidste år, hvor Duplantis med afstand blev kåret til Sveriges mest populære idrætsudøver. Foran Zlatan Ibrahimovic.

Populariteten er næppe blevet mindre efter i dag …