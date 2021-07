Syriske brødres rørende OL-gensyn

Den olympiske åbningsceremoni er som regel et gigantisk udstyrsstykke, hvor værterne skal vise deres teknologiske og kunstneriske kunnen frem.

Men under indmarchens faner gemmer sig rørende, menneskelige historier af virkelig olympisk kaliber.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

For anden gang er flygtningen repræsenteret med et OL-hold.

Som for eksempel de syriske brødre Alaa og Mohamad Maso, der med stor glæde genså hinanden i Tokyo efter mange års adskillelse. Den ene som repræsentant for det syriske OL-hold, den anden for det olympiske flygtningehold, der for anden gang er med ved legene.

Et øjeblik, der blev opfanget af den hollandske sportsjournalist og tidligere triatlet, Thomas Sijtsma.

Den syrisk fødte svømmer, Alaa Maso, gik som 15-årig flygtning til fods over tre kontinenter efter at være adskilt for sin bror, fortæller sbs.com, og han fortæller, at han kun overlevede i kraft af sine engelskkundskaber, som han havde erhvervet ved at spille videospil og se udenlandske film.

I Syrien var hans træningscenter blevet bombet og ødelagt.

- At blive i landet betød, at du enten ville blive bombet eller rekrutteret af en af krigens parter, fortæller 21-årige Alaa Maso, som længe har næret et håb om at blive olympisk deltager.

Alaa Maso gør badehætten klar til en olympisk bedrift. Foto: Attila Kisbenedek/AFP/Ritzau Scanpix

- Jeg vil gerne være en positiv rollemodel og hjælpe med ændre den negative opfattelse, folk kan have af flygtninge. Du kan opnå ting og bidrage trods de forhindringer, du møder.

Hans bror, Mohamad Maso, triatlet og universitetsstuderende fra Aleppo, fandt efter to års flugt fra flygtningecenter til flygtningecenter, endelig et helle i Tyskland og senere i Holland, hvor han har boet og trænet.

- Krigen ødelagde alt, hvad jeg havde bygget op gennem. Jeg måtte starte fra nul igen, siger han til ryzon.net.

- Jeg er virkelig stolt over at repræsentere Syrien i konkurrence. Jeg vil udvise fred via min sport. Vi er mere motiverede end nogensinde.

Brødrenes forældre bor angiveligt stadig i Syrien. Forhåbentlig har de fulgt med på tv.