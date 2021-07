Tårevædet Groth efter OL-sejr

Hvis man er i tvivl om, hvor meget OL kan betyde for en sportsudøver, så var bordtennisspilleren Jonathan Groth et glanseksempel, da han tidligt mandag morgen dansk tid trådte ind i OL med en sejr i anden runde.

Da sejren over ungareren Bence Majoros på anden matchbold blev sikret med 4-1 i sæt, brølede danskeren flere gange ud i arenaen i Tokyo, og da han skulle sætte ord på betydningen, fik følelser og tårer frit løb.

- Selvfølgelig er det meget emotionelt, indleder Groth og beder om ti sekunder til at samle sig:

- Der er ingen tilskuere, men der har været en fantastisk støtte fra alle. Jeg er bare så glad. Jeg er så glad. Det er næsten den eneste måde, jeg kan beskrive det på. Det har betydet nogle ekstra procenter med den pandemi.

Det er efterhånden to år siden, at Groth som en af de første danske atleter indløste billet til OL ved at hente sølv ved European Games i Minsk.

Derfor har han haft alle muligheder for at få den bedste forberedelse, og det har han fået lige til det sidste.

- Jeg har været her i ni dage og brugt hver dag supergodt. Jeg kan ikke huske, at jeg har forberedt mig så godt til en turnering.

- Mit spil her er blevet bedre og bedre, og der har været en god atmosfære både med mit hold og de andre atleter. Det har været super fedt.

- Jeg glædede mig til at komme i gang, men skal jeg være helt ærlig, så var jeg også helt sindssygt nervøs. Det kan ikke undgås. Hvis man ikke er sindssygt nervøs før et OL, så betyder det ikke nok, siger Groth.

Han overlevede sætbolde i første sæt, og det blev i det hele taget meget tætte sæt. Tre af dem endte 12-10 til danskeren, de to første og det sidste.

- Det var en rigtig god kamp, hvor jeg især mentalt var på hele vejen. De to første sæt var hårde mentalt, men jeg holdt hovedet koldt, da jeg var nede med sætbolde i første sæt, og da han kom på 10-10 i andet.

- Men jeg formåede at spille igennem og være aggressiv, selv om jeg var nervøs. I sidste sæt tænkte jeg 'giv nu op', men det er OL, og folk kæmper, til de ikke kan gå længere.

- Det blev krampagtigt på den første matchbold, men på den anden måtte det bære eller briste, fortæller danskeren, der er nummer 31 på verdensranglisten.

I tredje runde tirsdag venter listens nummer 19, franske Simon Gauzy, der har været oversidder i de første runder.

- Jeg har slet ikke villet se lodtrækningen, men har nu set, jeg skal møde Gauzy.

- Jeg tror, jeg har tabt fire gange til ham på 18 måneder under corona, så spillemæssigt har han ligget svært til mig tidligere, men jeg er inde i turneringen og vil kæmpe med alt.

Vinderen skal i fjerde runde møde den forsvarende OL-guldvinder fra Rio, kinesiske Ma Long, som Groth tabte til ved OL i 2016.