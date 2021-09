Taekwondokæmper sikrer Danmark suverænt guld ved PL

Den sidste dansker i aktion ved de paralympiske lege, taekwondokæmperen Lisa Kjær Gjessing, lukkede legene med manér.

Gjessing vandt guld og bragte den samlede danske høst op på fem medaljer. Tre af medaljerne er endda af guld.

Gjessing leverede en sand magtdemonstration i finalen, hvor hun besejrede britiske Beth Munro med cifrene 32-14 i kvindernes K44-klasse under 58 kilo.

Første omgang begyndte tæt, og stillingen var 4-4 indtil dens sidste del, men danskeren sluttede de to første minutter forrygende af og kom foran med 12-4.

I anden omgang fik danskeren flere point på britiske fejl, og Gjessing satte ultimativ trumf på ved at lave et sjældent firepointspark, så stillingen lød 20-5, inden det stod 21-8 før sidste omgang.

Her var det blot et spørgsmål om sejrens størrelse, og det endte altså i en suveræn sejr med en margen på 18 point.

I kvartfinalen, som blev afviklet tidligere fredag vandt Lisa Kjær Gjessing over egypteren Salma Abohegazy, og siden besejrede hun brasilianeren Silvana Fernandes i en tæt semifinale med cifrene 8-6 og sikrede som minimum sølv.

Den danske verdensetter blev før para-OL udråbt som et af de allerbedste bud på en dansk medalje af Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Derfor kommer det heller ikke som den store overraskelse, at Gjessing gik hele vejen ved legene.

43-årige Lisa Gjessing har således ligget nummer et på verdensranglisten siden 2017.

Hun har i løbet af sin karriere vundet både EM og VM fire gange, men har aldrig før deltaget ved de paralympiske lege, da taekwondo først kom på programmet i år.

Fra 2000 til 2004 var Lisa Gjessing på landsholdet og lagde egentlig taekwondokarrieren bag sig derefter.

Men et kræftforløb betød, at halvdelen af hendes venstre underarm blev amputeret. Otte år efter karrierestoppet genfandt hun lysten til taekwondo, der blev en slags terapi for hende.