Tager ansvar for dansk OL-bommert

Det er Dansk Svømmeunions ansvar, at tre svømmere i to uger troede, at de skulle til OL i Tokyo og senere til deres enorme skuffelse fik at vide, at det skulle de ikke alligevel.

Det erkender unionens formand, Pia Johansen, i et Facebook-opslag, skriver TV 2.

Tidligere har unionens direktør, Merethe Riisager, peget på, at coronapandemien har været skyld i dårlig kommunikation med Det Internationale Svømmeforbund (Fina), hvilket har ledt til fejlen.

Pia Johansen påtager sig dog ansvaret for, at Maj Howardsen, Marina Heller Hansen og Amalie Søby Mortensen så sent som 30. juni fik at vide, at de ikke skulle til OL, selv om de altså havde fået at vide, at de skulle til Tokyo.

- Selv om kommunikationen fra Fina har været mangelfuld, ligger ansvaret for at tjekke og videregive informationerne hos Dansk Svømmeunion. Det kan vi gøre bedre, og efter OL skal vi se processerne igennem, så vi undgår lignende situationer, skriver Pia Johansen på Facebook.

De tre svømmere er en del af af den danske 4 x 200 meter fri-holdkap, som i første omgang ikke havde kvalificeret sig til OL. Afbud fra andre nationer betød dog ifølge Pia Johansen, at Fina midt i juni tilbød Danmark en plads ved OL.

Det blev svømmerne lykkelige over, men senere viste det sig, at Dansk Svømmeunion havde overset et problem.

Svømmerne havde nemlig ikke klaret de såkaldte b-kravtider, som er nødvendige for at opnå en OL-billet.

Det fik svømmerne at vide 30. juni, efter at de havde deltaget i en OL-mediedag, fået taget OL-billeder og bestilt deres OL-tøj.

Tidligere på ugen gik Maj Howardsen, Marina Heller Hansen og Amalie Søby Mortensen så ud med kras kritik af Dansk Svømmeunion i en artikel hos TV 2.

De fortalte, at de har været særdeles påvirkede af situationen, som burde være undgået. Det medgiver Pia Johansen, som nu vil sikre, at de tre svømmere kommer ordentligt videre efter skuffelsen.

- Efter OL vil bestyrelsen sikre, at administrationen i Dansk Svømmeunion i samarbejde med øvrige samarbejdspartnere tilbyder at hjælpe svømmerne videre, så de får bearbejdet deres oplevelse og sætter nye mål for fremtiden, skriver Pia Johansen i sit Facebook-opslag.

Det fjerde medlem af holdkappen, Helena Rosendahl Bach, er med til OL i disciplinen 1500 meter fri.