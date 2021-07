To 13-årige tager OL-medaljer

Det er ikke hver dag, at en 13-årig vinder en OL-medalje. Og slet ikke at to 13-årige tager medalje i samme konkurrence.

Ikke desto mindre var det præcis, hvad der skete i kvindernes street skateboard-konkurrence mandag morgen dansk tid.

I en tæt finale vandt den blot 13-årige japaner Momiji Nishiya guld på hjemmebane foran ligeledes blot 13-årige Rayssa Leal fra Brasilien.

Nishiya skriver sig dermed ind i historien som en af de yngste guldmedaljevindere i OL-historien. Hun fylder 14 år 30. august og bliver den tredjeyngste gulvinder nogensinde med sine 13 år og 330 dage.

Rekorden beholder amerikaneren Marjorie Gestring, der i en alder af 13 år og 268 dage vandt guld i udspring tilbage i 1936.

Rekorden kunne dog være faldet, hvis den brasilianske sølvvinder Rayssa Leal havde vundet konkurrencen. Hun bliver først 14 år i starten af januar.

De to piger viste både gode nerver og høj kvalitet i den afgørende trickkonkurrence og besatte de to øverste pladser på podiet.

Bronzen gik også til en japaner, som også var blandt de yngste i konkurrencen.

Funa Nakayama var med i kampen om guldet helt til det sidste, men den 16-årige skater kan alligevel tage en bronzemedalje med hjem fra OL-debuten.

Det er første gang, skateboard er på OL-programmet, og det har givet stor succes for værtsnationen Japan.

Søndag afviklede mændene deres parkkonkurrence - også med japansk guld til følge ved Yuto Horigome. Også her gik sølvet til Brasilien.