To tredjedele af Japans befolkning tror ikke på sikkert OL

68 procent af Japans befolkning tror ikke, at OL kan afholdes på en sikker måde.

Det viser en ny undersøgelse, der mandag er offentliggjort i avisen Asahi Shimbun ifølge nyhedsbureauet Reuters.

I alt er 1444 personer blevet adspurgt i en rundringning kort før åbningsceremonien fredag. De 68 procent mener ikke, at arrangørerne har evnerne til at kontrollere coronasmittetilfælde.

Godt halvdelen - 55 procent - er helt imod, at OL skal afvikles, mens 75 svarer, at de er enige i beslutningen om, at legene bliver uden tilskuere.

I weekenden dukkede de første tilfælde af coronasmitte op i OL-byen i Tokyo. To atleter og et stabsmedlem blev testet positive.

I alt ventes op mod 11.000 atleter at skulle bo i OL-byen under legene.

Mens der foreløbig er registreret tre smittetilfælde i OL-byen, så bliver der fortsat fanget en hel del smittetilfælde inden afrejse til Tokyo og ved ankomsten til lufthavnene i Japans hovedstad.

Siden 2. juli har OL-arrangørerne registreret 58 positive test blandt atleter, officials og journalister.

Natten til søndag har et sydkoreansk medlem af Den Internationale Olympiske Komité (IOC), Ryu Seung-min, afleveret en positiv coronaprøve ved indrejsen til Tokyo.

OL i Tokyo, der blev udskudt et år på grund af coronapandemien, åbner officielt på fredag og afholdes frem til 8. august.

Et flertal i den japanske befolkning har i flere tidligere meningsmålinger udtrykt modstand mod at gennemføre legene.

En fjerde bølge med coronavirus skyller i øjeblikket ind over Japan, hvor der ifølge tal fra Johns Hopkins University har været i alt over 840.000 smittetilfælde, mens 15.000 personer er døde med coronavirus.