Tokyo: Hvis det fortsætter skal OL aflyses

OL 2020 åbner om mindre end en uge. Fredag den 23. juli fyrer IOC det helt store fyrværkeri af, når den olympiske flamme bliver tændt i Tokyo – på et fuldstændig tilskuerforladt stadion udelukkende befolket af atleter, officials, IOC-pinger og nok så væsentligt: Rigeligt med tv-kameraer!

80 pct. af den japanske befolkning er modstandere af Legene, og ifølge det store japanske medie Asahi Shimbun kan OL blive fløjtet offside, selv efter konkurrencerne er blevet skudt i gang. Medicinske eksperter i Tokyo er så bekymrede en uge før starten, at ingen skal vide sig sikre.

De er så bekymrede for stigningen i antal smittede – trods lock-down – at de foreslår, at OL bør kunne blive aflyst, selv efter det er startet!

- Den medicinske situation har allerede ramt det højeste alarmberedskab i Tokyo, og flere infektioner vil kun presse sundhedsvæsenet endnu voldsommere, siger Masataka Inokuchi, der er er vice-formand i Tokyo Medical Association.

Hans bøn på et stormøde i bystyret var: Please! Lad ikke antallet af inficerede vokse sig større, end det er nu!

Thomas Bach fik en varm velkomst til Japan. Foto: Edgar Su/Reuters/Ritzau Scanpix

Storbyens sundhedsvæsen er under voldsomt pres allerede, fordi der nu konstant er 2000 indlagte covid-19 patienter mod 1200 i slutningen af juni. Listen over manglende hospitalssenge er tredoblet på en måned, skriver avisen.

Imens har IOC-præsidenten Thomas Bach travlt med at uddele de mundbind, der ikke handler om corona – men om at atleter protesterer. Det vil tyskeren og hans velklædte kumpaner i IOC-toppen simpelt hen ikke finde sig i!

- Atleter bør ikke lave politiske demonstrationer eller udtrykke deres private meninger fra medaljepodiet, sagde Thomas Bach fredag i Tokyo.

IOC har ellers lanceret en ’regel 50’, der nu i modsætning til tidligere tillader dem at bruge gestik på banen, hvis de vel at mærke gør det i respekt for modstanderne.

Ikke velkommen! Foto: Edgar Su/Reuters/Ritzau Scanpix

- Men medaljepodiet og ceremonierne er ikke beregnet til politiske eller andre demonstrationer, siger den magtfulde tysker til – nok ikke helt tilfældigt – Financial Times…

Medaljeceremonierne på de tilskuertomme stadions i og omkring Tokyo bliver i øvrigt også præget af corona. Medaljerne bliver ikke hængt om halsene på de sportsfolk, der rammer plads et, to og tre ved ceremonierne, hvor vinderens flag går til tops, og nationalhymnen bliver fyret af.

Atleterne må pænt – på grund af smittefaren – snuppe medaljerne fra en bakke og selv tage dem om halsen.

Den tur havde de engelske EM-sølvvindere egentlig fortjent forleden på Wembley…

Første coronatilfælde i OL-byen - læs mere her.