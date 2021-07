Touren kostede: Kunne ikke bule en blød hat

De danske cykelryttere måtte endnu en gang se langt efter medaljerne på motorsport-banen i Fuji uden for Tokyo.

Hverken Kasper Asgreen eller Emma Norsgaard formåede at køre sig ind på podiet med Japans berømte stratovulkan i horisonten, da der blev kørt OL i enkeltstart onsdag morgen dansk tid.

Kasper Asgreen opfyldte godt nok målsætningen med en syvendeplads, men den 26-årige koldingenser følte med egne ord ikke, at han kunne træde en bule i en blød hat på den 44 kilometer lange tidskørsel.

- Den var hård. Lidt som jeg havde frygtet måske. Jeg har ikke helt dagen derude. Jeg bøvler lidt med det, sagde Kasper Asgreen, mens den suveræne vinder Primoz Roglic sneg sig forbi ham i presseområdet.

Kasper Asgreen på startrampen. Foto: Gregers Tycho

Tour de France kostede

Sloveneren vandt med mere end et minut ned til hollandske Tom Dumoulin og australske Rohan Dennis, der tog sig af sølv og bronze. Han fik dermed oprejsning for sit tidlige exit i Tour de France, hvor de to øvrige medaljetagere ikke engang stillede til start.

Og det kan være en forklaring på, hvorfor det ikke blev til mere end en syvendeplads for Kasper Asgreen.

- Jeg er skuffet over, at jeg rammer en dårlig dag. For jeg ved, at på min gode dage kan jeg køre markant stærkere. Men det er svært at styre, når du kommer ud af en grand tour. Nogle gange er du flyvende. Andre gange så bliver benene lidt tunge.

- Alle, der prøvet at køre en grand tour, kan skrive under på, at det er skide svært at vide, hvordan benene reagerer på forhånd.

- Jeg har prøvet begge dele før, hvor jeg virkelig har været flyvende 10-12 dage efter en grand tour, og så har jeg også prøvet at have det som i dag, hvor jeg bare ikke kunne træde en bule i en blød hat. Sådan føltes det i hvert fald, grinede danskeren.

Kasper Asgreen havde det hårdt på stigningerne. Foto: Gregers Tycho

Tager måske en slapper inden Paris

Derfor overvejer han også, om han måske skal tage den lidt med ro under Tour de France, når Paris kalder til OL i 2024.

- Det kan være, jeg skal vælge at køre den mere sikkert næste gang. Det må jeg evaluere på og se, hvad status er i 2024 i Paris. Hvis jeg overhovedet kommer med. Det kan være, Anders ikke gider have mig med mere, lød det med et stort grin fra Asgreen. Naturligvis med henvisning til landstræner Anders Lund, der udtager de danske ryttere.

På trods af de magre resultater både i linjeløb og enkeltstart var Asgreen dog ikke ked af sit første OL.

- Det har været en megafed oplevelse at deltage i mit første OL. Det er tydeligt at mærke, at det er en helt anden størrelse sportsbegivenhed og opbakningen hjemmefra fra den brede befolkning der måske ikke altid følger med i cykelsport.

- Det er danskere, der hepper på danskere og ikke cykelsportsfans, der hepper på cykelsport, lød det fra Asgreen, der endda selv er blevet grebet af skeetskydning undervejs.