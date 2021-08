Mathias Gidsel!

Håndbold-kometen forsøgte afleveringen, der kunne have tvunget finalen ud i omkamp. Indspillet til stregen blev fanget, og så dræbte Ludovic Fabregas den danske gulddrøm med et pletskud i tomt mål.

Selvfølgelig var vestjyden skuffet. Men ingen bebrejdede ham for at tage ansvar – og efterfølgende blev han hyldet i omklædningsrummet for sit jubilæum.

Hele 25 landskampe!

- Jeg har lige holdt talen og sagt, at han har spillet en fantastisk turnering. Han har været fremragende, og at han så laver en fejl til sidst ... Jamen, så har han til gengæld reddet vores røv mange andre gange, siger en bleg, men fattet Nikolaj Jacobsen efter medaljeceremonien.

Mathias Gidsel plaffede seks ind på syv, lavede nogle tekniske fejl, men den 22-årige harpiks-sputnik har gjort det forrygende. Igen!

46 mål på 57 forsøg giver en træfprocent næsten på niveau med en skeetskytte: 81 pct. Uhørt højt for en bagspiller. Læg 36 assister over otte kampe oveni – det er flere end Mikkel Hansen – og du har konturerne af en verdensstjerne uden svøb.

Kevin Møller lægger skulder til efter kampen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Manden siger selv:

- Det er jo ingen hemmelighed, at jeg har arbejdet med den mentale del siden VM. Jeg forsøger at tage mit spil fra GOG med, være uimponeret og ikke tænke for meget over det – men bare gøre ligesom dengang, jeg løb rundt og spillede skumhåndbold i Skjern Hallen.

- Der var nogen, der skulle lave fejlen. Træls det blev mig ... Det er egentlig ikke noget, jeg tænker over, og jeg tror heller ikke at holdet er efter mig, fordi jeg prøvede at lave en aflevering, siger han i mixed zone.

Han er stolt af den tunge sølvmedalje, der hænger og banker med et halvt kilos vægt mod brystkassen.

- Jeg synes jo, det er enormt flot, at vi spiller to store finaler på et halvt år i sådan en sæson, hvor folk er mere på briksen, end de er stående. Vi har nu været væk i 34 dage, og der er folk, der har familie og har lidt store afsavn. At vi to gange får noget med hjem, det er flot, siger han og tilføjer:

- Det kan godt være, jeg er lidt for meget nationalist, men at komme hjem med en medalje, det er sgu mega stort!

Nikola Karabatic tjekker, at bomuldskvaliteten er i orden hos Mathias Gidsel. Foto: Fabrice Coffrini/AFP/Ritzau Scanpix

Det var ikke hvem som helst, han skulle udfordre i den franske jern-defensiv. Selveste Nikola Karabatic tæt på topform. Og han er ikke længere ukendt stof for modstanderne.

- Rent fagligt mærker jeg det jo ved, at mine favoritfinter bliver dækket lidt mere, og målmændene går også mere efter mine vaneskud, men det er jo min opgave at løse det. Jeg synes, jeg har været god til at bryde ud af mine vaner og finde nogle smuthuller.

- I dag står jeg så lige over for en af de største håndboldspillere i verden. En fed udfordring, og den koster nogle tæsk, men nu har jeg heldigvis seks dages ferie, inden vi skal på træningslejr i Tyskland næste søndag, siger han og smiler.

- Vi skal i gang igen jo. Vi kan ikke blive ved med at slappe af!

Man kan så tilføje, at Nikola Karabatic eddermame også stod over for en af verdens bedste håndboldspillere ...

- Hvad var aftalen til sidst?

- Vi havde egentlig ikke aftalt andet, end at vi spillede syv mod seks. Der var ikke mange afleveringer tilbage, og jeg følte, jeg havde sikret frikastet og prøvede en aflevering. Det gik ikke, og sådan er det.

- Jeg er egentlig mere stolt af, at jeg tog ansvaret. Jeg kunne sagtens have spillet bolden videre og sagt: Det er jeres lort! Men jeg følte, det var den bedste beslutning for holdet, og nogle gange laver du forkerte vurderinger, siger Mathias Gidsel.

Tak til Gidsel

Henrik Møllgaard er fuld af lovord om sin unge kollega:

- Nu har du jo prøvet at vinde og tabe en masse i din karriere ...

- Vil du så høre, hvad der var sjovest?

- Næ, men hvad siger du til unge spillere som Gidsel og Holm?

- Jeg siger: Prøv at se et mod! De spiller jo som om, det er dem, der har syv-otte slutrunder på bogen. De er jo ikke bange for at afgøre det. Jeg ved ikke, hvor mange af vore mål, der har Gidsel på sig, men vi skylder ham jo al mulig tak for en kæmpe indsats!

Efter finalen blev Mathias Gidsel kåret til OL-turneringens mest værdifulde spiller.