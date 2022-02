Træner bryder tavshed: - Hun er ren og uskyldig

Den 15-årige Kamila Valieva, der vandt guld i kunstskøjteløb tidligere på ugen og senere testet positiv for et ulovligt stof, bliver nu forsvaret af sin træner

Hun satte sine konkurrenter til vægs og trak overskrifter for sin fænomenale præstation i kunstskøjteløbfinalen, hvor den blot 15-årige Kamila Valieva sikrede sig en guldmedalje.

Dagen efter sin sejr kom det frem, at stortalentet havde testet positiv for stoffet trimetazidine, der er ulovligt hos WADA, (World Anti-Doping Agency) og sagen bliver lige nu undersøgt.

Nu har Valievas træner Eteri Tutberidze været ude og forsvare sin unge atlet.

Det skriver Reuters.

Tutberidze udtalte sig til russisk stats-tv, hvor hun erklærede sin unge kunstskøjtestjerne ren og uskyldig og samtidig undrer sig over situationen.

- Det er mærkeligt, at en atlet, der er mistænkt for doping 25. december får lov at stille op til legene.

Tutberidzes undren kommer, fordi Valieva afleverede en dopingtest 25. december, hvor svaret først kom retur den 8. februar, hvilket viste sig at være positivt.

- Enten er det helt vildt uheldigt tilfælde af omstændigheder, eller også er det en nøje tilrettelagt plan. Jeg håber, at vores embedsmænd vil kæmpe for os og forsvare vores rettigheder og bevise vores uskyld, fortalte Tutberidze.

Eteri Tutberidze måtte trøste en følelsesladet Kamila Valieva til dagens træning. Foto: Aleksandra Szmigiel/Ritzau Scanpix

Ifølge en talskvinde fra det russiske kunstskøjteløbsforbund vil der blive taget en beslutning klokken 16.00 dansk tid om, hvorvidt Valieva stiller op i kvindernes individuelle disciplin.

15-årige Kamila Valieva er en af de yngste atleter i historien, der er blevet testet positiv for doping, og den tidligere amerikanske gymnast Rachael Denhollander, der nu er advokat, begræder situationen.

- Et barn tager ikke nogle beslutninger om at indtage den slags medicin, medmindre de får det stukket i hånden af nogle med ansvar.

- Det, vi i virkeligheden ser, er den skade, som et barn bliver udsat for efter at have været under indflydelse af voksne, der ikke ser hende, for hvem hun er, men for hvad de kan få ud af hende sportsligt, fortæller Denhollander.