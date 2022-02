Tv-billederne siger det hele: Her er årets OL-darling

Fra pulten til pisten: Benjamin Alexanders liv tog en uventet drejning, da DJ'en lagde pladerne på hylden og samlede et par alpinski op, der senere skulle tage ham til OL

Søndagens storslalomkonkurrence ved OL i Beijing var stærkt præget af lav sigbarhed, men det var ens for alle, så Benjamin Alexander kunne ikke rigtig bruge det faktum som en undskyldning.

89 stillede til start, og jamaicaneren sluttede sluttede sidst af de 35, som formåede at gennemføre. Med tiden et minut og 37,94 sekunder var han mere end 35 sekunder(!) efter vinderen Marco Odermatt.

Uden at styrte vel at mærke ...

Men der blev heller ikke taget nogen former for store chancer på vej ned ad løjpen. Stilen var ikke ligefrem olympisk, og tempoet rimede heller ikke på verdensklasse.

Ikke desto mindre er Alexander blevet lidt af en eventyrfortælling ved legene i Kina, og selv håber han på at kunne være et forbillede for andre.

- Det hårdeste er at starte, men man bliver bare nødt til at være vedholdende, som han siger.

Og det har jamaicaneren været, siden han startede med at så på ski ... for fem år siden!

Under første coronalockdown, hvor stoleliftene var stoppet, besteg jeg bjergene, så jeg fortsat kunne stå på ski. Jeg besteg det, der svarer til 10 Mount Everests med ski på ryggen og skistøvler på fødderne, siger han. Foto: Denis Balibouse/Ritzau Scanpix

Sammenlignet med sine konkurrenter kastede den engelskfødte Benjamin Alexander sig meget sent over den alpine tilværelse.

Den 38-årige DJ, der tidligere har optrådt på festivalen Burning Man, fik først øjnene op for sporten, da han 32 år gammel så sine venner dyrke den.

I 2015 blev han inviteret til at arbejde som DJ i Canada, og pludselig stod han på toppen af et bjerg med sine kammerater.

- På det tidspunkt, havde jeg aldrig stået på ski før. Jeg var fuldstændig forbløffet over omgivelserne, og prikken over i'et var at se mine venner klikke sig ned i skiene og bare køre væk. Jeg syntes, det var fantastisk, siger han til CNN.

Drømte stort

Et par måneder senere, i februar 2016, havde Alexander sin første instruktørtime i Whistler, Canada, og siden da har der været en stabil fremgang.

Målet for var at blive så god, at han kunne følge med sine venner. Og drømmen om noget endnu større tog fart.

Hans situation blev ofte sammenlignet med filmen 'Cool Runnings' fra 1993, hvor et jamaicansk bobslædehold forsøger at kvalificere sig til Vinter-OL i Calgary i 1988.

Med en jamaicansk far og en engelsk mor, øjnede han muligheden for at konkurrere for det jamaicanske Vinter-OL hold, da det engelske virkede meget usandsynligt. Foto: Annegret Hilse/Ritzau Scanpix

Alexander tog til legene i PyeongChang i 2018 som tilskuer, og han begyndte at overveje, om han en dag kunne konkurrere på det niveau.

- En af de ting, jeg bemærkede, var, at der kun var tre jamaicanske atleter, der deltog. Jeg begyndte at overveje, om det var muligt (at kvalificere sig til Vinter-OL red.). Jeg tænkte, det mest sandsynlige udfald ville være døden eller i det mindste en alvorlig ulykke, siger han.

Frygtløs på pisten

Alexander tog tilbage til Canada for at stå på ski i en måned, og her mødte han den tidligere skiløber Gordon Gray, der har konkurreret på Europa Cup-niveau.

Den erfarne amerikanske skiløber havde aldrig set så dårlig en teknik før.

Alligevel kunne Alexander følge med Gordon på pisten, og Gordon fortalte Alexander, at han var 'fuldstændig frygtløs', og det var vigtigt for at realisere drømmen om deltagelse til Vinter-OL.

Den uortodokse skiløber fik støvsuget de nødvendige point til sig, og målet for ham var blot at kvalificere sig. Men det var heller ikke nemt.

- Jeg har brækket flere ribben og haft utallige skader. Det har været hårdt, hårdt arbejde.

Se Benjamin Alexander sætte dårligste tid af alle i disciplinen storslalom til Vinter-OL i Beijing her.