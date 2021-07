Tv-vært fyret efter skandale

På græsk tv stod en vært for en gevaldig brøler efter en bordtennis-kamp ved OL og er siden hen blevet fyret

En skandale har ramt græsk tv efter en bordtennis-kamp.

Den græske spiller Panagiotis Gionis tabte til den sydkoreanske spiller Jeoung Young ved OL, og efterfølgende kom værten Dimosthenis Karmoiris hos tv-stationen ERT med en racistisk kommentar

Tv-værten sagde under et morgen-nyhedsprogram, at han 'ikke forstår, hvordan disse mennesker kan holde øje med bolden frem og tilbage med de smalle øjne'.

Jeoung Young, der fik en racistisk kommentar rettet mod sig, spillede sig videre fra tredje runde. Foto: Thomas Peter/Ritzau Scanpix

Nogle timer senere meldte ERT, at de havde fyret ham.

'Racistiske kommentarer hører ikke til på tv. Dimosthenis Karmoiris' samarbejde med ERT blev afsluttet i dag umiddelbart efter morgenshowet til ERT1,' oplyser tv-stationen ifølge det græske medie news247.

