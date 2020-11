TV2 spiller med musklerne: Køber OL-rettigheder af Discovery

Verdens største sportsbegivenhed ryger nu over på TV2.

Det står klart, efter kanalen har sendt en pressemeddelelse ud, hvor der står, at de har købt rettighederne til Vinterlege Beijing 2022 og De Olympiske Lege Paris 2024. De rettigheder deles med DR.

- De Olympiske Lege er verdens største event, der følges af milliarder af mennesker i hele verden – og som også samler danskerne, som vi oplevede det senest i Rio i 2016 og i London i 2012. De Olympiske Lege er et væld af sportsbegivenheder, og vi er superglade for, at vi sammen med DR kan præsentere OL for danskerne i 2022 og 2024. Særligt høje er vores forventninger til De Olympiske Lege i Paris, som ligger så tæt på – og uden tidsforskel til – Danmark, siger TV2's administrerende direktør, Anne Engdal Stig Christensen.

- Vi er utroligt glade for denne aftale, da De Olympiske Lege er verdens suverænt største sportsbegivenhed. Vi ved, at sport er noget af det, der er allerbedst til at binde os sammen som nation. Derfor er det en vigtig public service-opgave for DR at sikre adgang for hele befolkningen, så vi sammen kan følge de danske medaljehåb og andre højdepunkter, siger DR’s mediedirektør Henriette Marienlund.

Lige nu er det uklart, hvordan de forskellige sportsgrene fordeles, men det er en ligelig deling mellem stationerne, lyder det.

DR og Discovery har rettighederne til det udskudte OL i Tokyo, som skal afvikles i 2021.

Foto: Michel Euler/Ritzau Scanpix

TV2 er gået hårdt ind i kampen om sportsrettigheder. Tilbage i september kunne de fortælle, at de også overtog dækning af det danske fodboldlandshold for herrer fra 2022. Desuden overtager de også Discoverys rettigheder til Europa League fra 2021/2022-sæsonen.

Modsat ser det ud til, at Discovery nærmest er ved at afvikle deres engagement i Danmark.

Discovery har derudover få ting at byde på i fremtiden for de sportsinteresserede: To Superliga-kampe per runde indtil 2024, FA Cup indtil 2024 og den engelske ligacup indtil 2022.

