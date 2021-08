Uhyggeligt OL-drama: Reddet i lufthavnen

Belarus har trukket en af deres sprintere ud af legene, efter hun var kritisk over for landets olympiske komité

Den belarussiske sprinter Krystsina Tsimanouskaya er mod sin vilje blevet trukket ud af OL af sit hjemland Belarus.

Sprinteren kritiserede fredag på sin Instagram den Belarussiske Olympiske Komité, efter de havde udtaget hende til Belarus' 4x400 meterhold uden at fortælle hende det. Det har ifølge flere journalister fået Belarus til at trække sprinteren ud af OL.

Den belarussiske komités stab skulle søndag angiveligt have bedt sprinteren pakke sine ting, hvorefter hun blev fulgt til lufthavnen i Tokyo for at sættes på flyveren hjem til Minsk.

Det skriver den belarussiske journalist Hanna Liubakova på Twitter. Her kommenterer journalisten desuden, at det ligner et forsøg på en 'kidnapning'.

24-årige Krystsina Tsimanouskaya fik dog fat i politiet i Tokyo, som dukkede op i lufthavnen, inden flyet lettede og hjalp hende væk fra den belarussiske stab.

Beder IOC om hjælp

I en besked til Reuters har Tsimanouskaya skrevet, at hun ikke kommer til at vende tilbage til sit Belarus.

Efterfølgende er der på Twitter blevet delt en video af sprinteren. I videoen beder Tsimanouskaya Den Internationale Olympiske Komité om hjælp. Det forlyder, at hun nu har planer om at søge asyl hos den østrigske ambassade i Tokyo for at undgå at skulle tilbage til hjemlandet.

Den Belarussiske Olympiske Komité har endnu ikke kommenteret på situationen. Det var oprindeligt planlagt, at Krystsina Tsimanouskaya skulle have deltaget i de indledende heats i 200 meter mandag og 4x400 meter torsdag.