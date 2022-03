Ukraine går medalje-amok på åbningsdagen

Mens deres nation er under angreb af Rusland, har Ukraines atleter lørdag fået en formidabel start på de paralympiske lege i Beijing.

Ukrainerne har på legenes første dag hentet syv medaljer. Tre af guld, tre af sølv og en af bronze.

Kun Kina har hentet flere medaljer, men fordi Ukraine har vundet flere guldmedaljer end kineserne, er det ukrainerne, der topper medaljelisten.

En af de atleter, der vandt guld på førstedagen, var skiskytten Grygorii Vovchynskyi. Tidligt lørdag morgen dansk tid triumferede han i mændenes stående sprintdisciplin.

Han var ikke sen til at sende en hilsen til sine landsmænd, der lige nu kæmper for at holde Rusland stangen på slagmarken hjemme i Ukraine.

- Det var svært for mig, da krigen begyndte. Jeg græd hver dag, og jeg forstod ikke, hvad der skete, siger han ifølge BBC.

- Jeg kan kun dedikere denne sejr til Ukraine og til fred for det ukrainske folk. Please, stop krigen, det er meget vigtigt for vores børn, siger Grygorii Vovchynskyi.

Hos kvinderne vandt skiskytten Oksana Shyshkova guld i sprintdisciplinen for atleter med synshandicap.

- Da starten lød, gik alle tanker til min familie, mine slægtninge og alle i Ukraine. Mit løb og min sejr er dedikeret til dem.

- Medaljer betyder ingenting sammenlignet med de mennesker, der allerede har lidt under krigen, siger hun ifølge de paralympiske leges hjemmeside.

I mændenes sprintdisciplin for atleter med synshandicap var Ukraine overlegen og tog alle de tre pladser på podiet.

Vitaliy Lukyanenko tog guld, mens Oleksandr Kazik og Dnytro Suiarko tog sig af henholdsvis sølv- og bronzepladsen.