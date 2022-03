Ukraine opnår sin største medaljehøst ved vinter-PL

29 medaljer. 11 af guld, 10 af sølv og 8 af bronze.

Mens Ukraine er blevet invaderet af Rusland, har de ukrainske atleter strålet ved de paralympiske lege i Beijing.

Aldrig har de ukrainske udøvere vundet så mange medaljer i en udgave af vinterlegene, som søndag blev afsluttet ved en ceremoni i den kinesiske hovedstad.

Kun Kinas atleter formåede på hjemmebane at overgå den ukrainske medaljehøst. De gjorde de til gengæld også eftertrykkeligt med hele 61 medaljer, mens Canada løb med 25 af slagsen.

Præsidenten for Den Internationale Paralympiske Komité (IPC), Andrew Parsons, fremhævede i sin tale de ukrainske atleter for deres indsats ved vinterlegene.

- At konkurrere på så højt niveau her, mens de ved, at deres familier og nation er under angreb er utroligt, sagde han ifølge AFP.

Flere af de ukrainske atleter har haft krigen tæt inde på livet.

Ifølge AFP fandt en af landets udøvere under de paralympiske lege ud af, at hendes far var blevet taget som fange af russiske soldater, mens en anden fik den nedslående melding, at hendes hjem i Kharkiv var blevet bombet.

Invasionen var også årsagen til, at samtlige atleter fra Rusland og Hviderusland blev udelukket fra PL, dagen før den store sportsbegivenhed blev sat i gang.

Det skete, efter at IPC ellers havde givet atleterne fra de to lande tilladelse til at stille op under neutralt flag.

Men stor modstand og trusler om boykot fra andre nationer fik komitéen til at ændre mening.

Parsons hyldede søndag de tilstedeværende atleter for at 'skabe øjeblikke af magi'.

- I de paralympiske byer har der været forskellige nationer, forskellige holdninger, forskellige evner. Forskellene splittede os ikke. De forenede os.

- Gennem sammenholdet har vi håb. Håb om rummelighed, håb om harmoni og vigtigst af alt håb om fred, sagde han.