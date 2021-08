Undskylder akavet OL-brøler

Man kæmper for et helt land, når man stiller op ved OL. Kommer medaljer i hus, så jubler et helt land.

Men da Marta Fiedina og Anastasiya Savchuk var jublende lykkelige efter at have sikret Ukraine bronze i kvindernes synkronsvømning, så var noget galt.

Speakeren på svømmestadion valgte i forbindelse med medaljeoverrækkelsen at annoncere, at bronzevinderne kom fra Ruslands Olympiske Komité - og altså ikke Ukraine. Noget af et akavet øjeblik.

- Det var en operationel fejltagelse. Den franske stemme, der annoncerede medaljevinderen burde have sagt Team Ukraine, men sagde i stedet ROC, siger organisationkomitéens talsmand Masa Tanaka til AP.

Glæde over bronzen hos ukrainerne. Foto: Marko Djurica/Ritzau Scanpix

- Selvfølgelig lagde folk mærke til det, og den ansvarlige for disse meldinger har undskyldt. Jeg benytter også denne lejlighed til at udtrykke min undskyldning over for det ukrainske hold.

Fejltagelsen mellem Ukraine og Rusland er selvfølgelig ekstra skidt, fordi de to nationer gennem en årrække har haft et større had til hinanden som følge af Ruslands storpolitiske indtog i Ukraine.

Det så imponerende ud, da ukrainerne var i vandet. Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix

I 2015 kom der for første gang mænd med i synkronsvømning.