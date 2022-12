Ups: Regnede 15 milliarder forkert

De olympiske sommerlege i Tokyo kostede 20 procent mere, end arrangørerne angav i deres slutregnskab.

Det er ifølge nyhedsbureauet AFP konklusionen fra Japans revisionsudvalg. Udvalget har gået regnskabet efter i sømmene.

Ifølge udvalget har arrangørerne fejlagtigt udeladt en række OL-relaterede omkostninger i det samlede regnestykke.

Det gælder udgifter til antidopingforanstaltninger, træningsfaciliteter og bespisning af atleterne i den olympiske by.

De ekstra udgifter betyder, at prisen for værtskabet endte på et beløb svarende til 90 milliarder danske kroner. Det er 15 milliarder mere, end organisationskomitéen har hævdet.

I rapporten henstiller udvalget til, at regeringen fremover offentliggør 'den samlede pris rettidigt, når man i fremtiden er væsentligt involveret i store begivenheder'.

Oprindelig skulle legene 'kun' have kostet 734 milliarder yen. Det svarer til 39 milliarder danske kroner. Men prisen blev altså langt højere.

Medvirkende til de øgede omkostninger var, at legene på grund af pandemien måtte udsættes et år. Samtidig blev langt de fleste konkurrencer afholdt uden publikum.