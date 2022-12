USA byder Rusland velkommen

Der er stadig godt halvandet år til, de olympiske lege i Paris løber af stablen, men spekulationerne, om russiske atleter skal have lov at deltage, er allerede i fuld gang, og nu er USA kommet med en overraskende udmelding.

På et topmøde i sidste uge blev det besluttet, at mulighederne for russisk deltagelse under neutralt flag skulle undersøges, og den beslutning vil USA bakke op om.

IOC-præsident Thomas Bach åbnede tilbage i september døren for, at alle russiske atleter, der ikke støtter krigen i Ukraine, skulle have mulighed for at komme tilbage til de internationale konkurrencer.

Og nu lader det til, at USA går forrest i den proces.

- USA støtter indsatsen for at finde en måde, hvorpå atleter, der har trænet hele deres liv, kan vende tilbage til konkurrencerne. Vi er dog stærkt imod deres tilbagevenden i deres lands farver på et tidspunkt, hvor deres regering er under kraftige sanktioner, siger Susanne Lyons, der er formand for USA's Olympiske og Paralympiske Komité, ifølge mediet The Wall Street Journal og fortsætter:

- Selvom det her efterlader en dårlig smag i munden, og det ser ud til, at vi giver op, så skal folk vide, at det stadig har den allerstørste betydning for den olympiske bevægelse. Vi står stadig stærkt med det ukrainske folk og ukrainske atleter.

Susanne Lyons har stået i spidsen for USA's olympiske komité siden 2019. Foto: Susan Walsh/Ritzau Scanpix

Russiske atleter havde allerede før krigen i Ukraine forbud mod at stille op under det russiske flag som følge af en doping-straf, der blev udstedt i 2019 af WADA (World Anti-Doping Agency red.).

Under legene i Tokyo i 2021 og vinter-OL i Beijing tidligere på året stillede de russiske atleter derfor op under et neutralt flag, der gik under navnet ROC (Russian Olympic Committee).