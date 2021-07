Usain Bolt raser: - Latterligt

Den legendariske sprinter Usain Bolt regner med, at den nyeste teknologi inden for fodtøj til løberne på sprintdistancerne, kommer til at have stor betydning for fremtiden.

Den moderne teknologi inden for løbesko har allerede vist sig at have stor effekt på langdistanceløb, og det kan også komme til at have indflydelse på de korte distancer.

Den nuværende verdensrekordholder på både 100-meter og 200-meter er ikke i tvivl om, at deltagerne i år på den måde får hjælp til at løbe hurtigere på banen.

- Det er underligt og uretfærdigt, fordi jeg ved, at skofirmaerne tidligere har prøvet at lave ændringerne, men dengang sagde forbundet nej. Så at de faktisk gør det nu, er latterligt, siger Usain Bolt til Reuters.

Usain Bolt efter han vandt mændenes 100-meter finale ved OL i 2012. Foto: Thomas Sjørup/POLFOTO

Kunne have slået sin egen rekord

Usain Bolts løb sin verdensrekord på 100-meteren til VM i Berlin i 2009. Rekorden lød på 9,58 sekunder, og den er endnu ikke blevet slået her 12 år senere.

Den nu 34-årige jamaicaner har tidligere udtalt til The Guardian, at han kunne have slået sin egen rekord, hvis han dengang havde løbet i de nye sko.

- Jeg ved ikke med sikkerhed, hvor meget hurtigere, men i hvert fald under 9,5 sekunder. Det er helt sikkert, sagde Usain Bolt til den engelske avis tidligere på måneden.

Usain Bolt nåede at vinde hele otte olympiske guldmedaljer, inden jamaicaneren stoppede sin karriere i 2017.

Årets 100 meter-finale løbes 1. august.