Utilpas dansker afbryder interview

Emma Norsgaard måtte sætte sig og komme til hægterne, efter hun pludselig blev dårlig under interview

Emma Norsgaard styrtede under kvindernes linjeløb og måtte pludselig sætte sig på græsset, da hun blev svimmel under et interview.

- Undskyld, jeg får det bare lige dårligt nu, lød det fra Emma Norsgaard.

Hun kom efterfølgende til hægterne med en flaske vand og blev hjulpet af den danske stab, ligesom hun kunne grine med sin holdkammerat Cecilie Uttrup.

Emma Norsgaard røg i asfalten under et voldsomt styrt

Inden da nåede hun at svare på flere spørgsmål om sit styrt.

- Efter omstændighederne har jeg det okay. Jeg har slået min nakke ret meget, men heldigvis har vi en god fys med, som kigger på det senere.

Hun solostyrtede relativt tidligt i løbet, og hendes cykel blev efterfølgende ramt af en hollandsk rytter.

- Der er ligesom sådan en rille lige inden starten af den stejle stigning, og så ryger jeg bare ned på hoved og røv. Det var mega uheldigt, og jeg er skuffet over, at det er udfaldet. Men jeg må prøve igen om tre år.

Efter planen skal Emma Norsgaard kører enkeltstart onsdag, og det var det første, hun tænkte på, da hun styrtede.

- Jeg tænkte faktisk kun på enkeltstarten, lige da jeg ryger ned, lød det fra en noget haltende Emma Norsgaard, der - inden hun blev dårlig - havde forventninger om at kunne stille op onsdag.