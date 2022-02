Vækker opsigt: Den besked var IKKE tilladt

Den ukrainske atlet Vladyslav Heraslevytsj frygter at rejse hjem til Ukraine på grund af den nuværende situation med Rusland. OL-deltageren kom med en klar besked under legene i Beijing

Efter fredagens skeletonkonkurrence ved De Olympiske Lege i Beijing vakte en ukrainsk atlet stor opsigt, og det var ikke på grund af hans sportslige præstation.

Vladyslav Heraskevytsj fremviste efter sit første gennemløb et papir med teksten 'No war in Ukraine' på en blå og gul baggrund.

- Jeg håber, at mit folk kan leve i fred. Jeg vil ikke hjem til død og fordærvelse. Der kommer hele tiden nyheder fra Ukraine og selvfølgelig bliver man nervøs, sagde Vladyslav til det norske medie VG.

Vladyslav Heraskevytsj i aktion til OL. Foto: Daniel Mihailescu/Ritzau Scanpix

Aktionen fik Den Internationale Olympiske Komité (IOC) op af stolen. De vil nemlig ikke have atleter til at vise politiske budskaber til OL.

- Vi vil alle have fred, men alle er enige om, også atleterne, at banen og podiet ikke er stedet for nogen former for udtalelser, sagde Mark Adams, som er talsmand for IOC.

Det medførte, at Heraskevytsj ikke fremviste papiret igen, men det lagde ikke en dæmper på den nervøse atlet.

- I Ukraine er folk meget nervøse. Der er mange nyheder om soldater og våben, der er tæt på landets grænser. Det er ikke okay i det 21. århundrede. Derfor besluttede jeg mig allerede inden OL, at jeg her ville vise min mening til verden, sagde 23-årige Vladyslav.

- Man bliver aldrig mentalt forberedt på krig. Jeg ved ikke, hvad jeg kan forvente derhjemme.

Vladyslav Heraskevytsj bliver ikke straffet af IOC for handlingen.

Den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), understreger alvoren af situationen i Ukraine.

Han opfordrer i alle danskere til at forlade Ukraine hurtigst muligt.

Rusland har den seneste tid udstationeret mere end 100.000 soldater langs den ukrainske grænse.Den vestlige alliance NATO frygter en russisk invasion af landet.