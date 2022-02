Valieva kom til at tage bedstefars medicin

Kamila Valieva render muligvis med guldet, når de kvindelige kunstskøjteløberes individuelle program afvikles tirsdag-torsdag ved OL i Beijing.

Og dét vækker forargelse på kryds og tværs i international idræt, fordi Valieva er blevet knaldet som dopingsynder.

Det skorter ikke på opsigtsvækkende detaljer i den mere og mere spegede sag om en 15-årig russer, der ligner uskylden selv. Og måske er hun også uskylden selv.

I hvert fald var det ikke med hendes gode vilje, at hun kom til at dope sig med det forbudte stof trimetazidin tilbage i december. Det fortæller Denis Oswald.

Han er formand IOC’s disciplinærinstans og deltog tirsdag i et pressemøde, hvor han fortalte, at hendes forklaring gik på, at hun ved en fejl var kommet til at tage bedstefaderens hjertemedicin…

- Det skete, fordi hun indtog et medikament, der var til hendes bedstefar, sagde Oswald.

Vi mangler stadig b-prøven

Ja, så er den vel god nok. Vi har vel alle prøvet at lede efter eksempelvis en Panodil og så kommet til at proppe vores bedsteforældres hjertemedicin i munden.

Valieva under sidste mandags holdkonkurrence. Foto: Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix

Heldigt for Valieva er det, at Trimetazidin øger blodcirkulationen og sikrer bedre udholdenhed. Uheldigt for Valieva er det dog, at netop disse egenskaber har placeret stadset på den sorte dopingliste.

Men nu var det altså et uheld, kan vi forstå.

Ifølge flere internationale medier anførte Valievas advokat, Anna Kozmenko, søndag overfor CAS:

- Der kan være vidt forskellige årsager til, at stoffet er endt i hendes krop. Eksempelvis drak bedstefaderen noget af et glas, der kom spyt på, og glasset blev senere brugt af udøveren.

Kamila Valieva har fået lov til at deltage i de næste dages konkurrence, selvom dopingprøven var positiv. I hvert fald den første.

I skrivende stund mangler vi at få svar på b-prøven. Og Rusada, de russiske antidopingmyndigheder, har ikke ønsket at svare på, hvordan det kan være, at b-prøven er så længe undervejs.

Kan fortsætte meget længe

Meldingen lige nu går på, at man fortsætter undersøgelserne omkring Valieva, og CAS har understreget, at man kan komme i en situation, hvor resultater og eventuelle medaljer kan blive taget fra russeren.

Omvendt er det Rusada, der skal forestå dem, så en sandsynlig frifindelse herfra ender nok med en appel fra international side. Og så kommer det til at fortsætte i lang tid. Måske endda helt frem til, at hun bliver myndig.

Foto: David G. McIntyre/Ritzau Scanpix

Oswald forklarede på tirsdagens møde, at ’Valievas fremstilling af sagen har kastet tvivl over hendes skyld/uskyld’.

Alligevel fik hun lov at fortsætte, og det var der flere grunde til. Blandt andet at hun er mindreårig, og at de internationale antidopingmyndigheder har været så længe om at komme med en dom, nu dopingprøven stammer fra 25. december – hvilket russerne også har brokket sig gevaldigt over.

Medaljeceremoni kan blive droppet

Og så lige en detalje mere: Skulle Valieva gå hen og vinde medalje igen ved OL, ja så er der ingen medaljeoverrækkelse. Det har IOC bekendtgjort. Først når den fulde undersøgelse er færdiggjort, kan det komme på tale at smække en medalje om halsen på hende.

Der kunne man så igen gå ind og spørge, hvorfor pokker hun så skal have lov at deltage, når tvivlen og mistanken slæber sig efter hende.

Valieva vandt guld i holdkonkurrencen sidste mandag. Dagen efter lå svaret på dopingprøven så klar. Det medførte en omgående suspendering af Rusada. Den holdt dog kun et døgn, så var hun klar til at deltage igen.

Og det var den beslutning, CAS mandag godkendte...