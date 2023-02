Vandt OL-guld sammen: Nu er de fjender i krigen

Venskabet mellem fægterne Vadym Gutzeit og Stanislav Pozdnyakov, der sammen vandt OL-guld i Barcelona for 31 år siden, er dødt.

Helt dødt.

Siden triumfen for det fælles Sovjet-hold i 1992 er Vadim Gutzeit blevet præsident for Ukraines olympiske komité, mens Stanislav Pozdnyakov bestrider samme post hos Ruslands ditto.

Og krigen i Ukraine har sat sine spor i relationen mellem de to, fortæller Vadim Gutzeit, der også er Ukraines sportsminister.

- Jeg vil ikke tale med ham. Jeg vil slet ikke kendes ved ham. Han er min fjende, som støtter denne krig og som ser det som en ære for atleter at tage del i en krig mod ukrainere. At dræbe ukrainere.

- Derfor - i dag og for evigt - eksisterer denne person ikke for mig, siger han ifølge AP og fortæller, at venskabet kollapsede allerede i forbindelse med Ruslands invasion af Krim-halvøen i 2014.

Stanislav Pozdnyakov er præsident for den russiske olympiske komite. Foto: Alexander Zemlianichenko/Ritzau Scanpix

De to bekriger for tiden hinanden på diplomatisk niveau, fordi det inden længe skal besluttes, om russiske og belarusiske atleter skal have lov at komme med til OL i Paris i 2024.

- Det er et meget vigtigt og alvorligt spørgsmål for alle atleter og alle trænere, som forbereder sig hele livet til de olympiske lege. Men imens dør vores folk, kvinder og børn bliver slået ihjel, vores byer bliver ødelagt.

- Efter min mening er det vigtigere end at gå til konkurrencen, men vi må tage den politiske beslutning med vores olympiske familie.

Vadym Gutzeit tog sin eneste OL-medalje sammen med Stanislav Pozdnyakov i sabel for hold i 1992, mens russeren i alt vandt fire guldmedaljer ved OL i Barcelona, Atlanta og Sidney fra 1992-2000.

Sovjetunionen faldt som bekendt i 1991, men 12 af de 15 lande stillede alligevel op sammen i 1992.

