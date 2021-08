Var de glade for Mads Mensah?

Det er en kendt sag, at Nikolaj Jacobsen har et blødt punkt, når det handler om Mads Mensah. De to har arbejdet sammen i årevis i Aalborg og Rhein-Neckar Löwen, og de har tilbragt mange juleaftener i Heidelberg og Leimen i selskab kun med hinanden, et par ænder og en hektoliter brun sovs.

Det venskab er intakt, men mesters begejstring for svenden blev ikke mindre, da Mads Mensah tacklet i luften fra spids vinkel og på vej ud af hallen med 88 km i timen smaskede kuglen op i det lange hjørne til 25-22 to minutter og en lille sjat før tid.

- Den var sgu vigtig for, at det blev alt for hektisk til sidst. Den gav lige lidt tryghed. Det var flot at skyde den ind i stedet for at sende den over mål, forklarer en lidt ør landstræner efter indtoget i OL-finalen.

Mads Mensah knyttede næverne og brølede euforien ud under hvælvingerne i Yoyogi National Stadium og adresserede direkte den lille danskerkoloni, der heppede til en mindre olympisk medalje.

Den sad sgu meget godt. Mads Mensah er godt tilfreds lige her. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Mads- og matchvinder Mensah om endnu en OL-finale:

- Det har enorm betydning. Vi har drømt om at gentage det, og selvfølgelig er det også fedt at få noget med hjem, når man nu er så meget væk fra sin familie. Det er en forløsning, og nu tror jeg, det handler om bare at nyde finalen.

- Det er altid dejligt, når der er lidt liv på tribunen, men brølet var nu nok kommet alligevel, for det var et vigtigt mål for os.

Mon ikke!

Bare spørg Henrik Møllgaard:

- Jeg vil gerne fremhæve Mensah for, at han plaffede den ind. Han var også magisk i den efterfølgende timeout, hvor han argumenterede for, at det var en fin chance, han tog. Han syntes, det var helt perfekt, selv om han hængende i luften, baglæns på vej ud af hallen lige fik ræset den over i hjørnet. Det er dejligt overskud.

- Hvad skal du lave fredag?

- Der skal jeg se noget video, og så skal jeg styrketræne. Vi har jo droppet at træne håndbold, fordi vi er blevet så dygtige ... Det passer mit knæ meget godt! Nej, nu går vi all-in på at forberede os mod Frankrig, siger Henrik Møllgaard.

- Er den finale totalt fifty/fifty?

- Ja, det synes jeg, den er. Sådan som Frankrig spiller i dag og ud fra det, jeg har set i turneringen, så er de det bedste hold fra den anden halvdel. Det var vigtigt at undgå dem, og derfor betød førstepladsen i vores pulje en del, fordi vi så første kunne møde dem i finalen, siger Henrik Møllgaard.

Henrik Kronborg, Nikolaj Jacobsen og Henrik Toft jubler efter en scoring. Foto: Tariq Mikkel Khan

Landstræneren, Henrik Møllgaard og Niklas Landin for fuld tænding. Foto: Tariq Mikkel Khan

Nikolaj Jacobsen leverede også en monster præstation fra bænken.

- Er det her større end en VM-finale?

- Nej, det er det ikke. VM i 2019 vil altid stå som det største for mig, for det var den første finale, og det var det første guld til en slutrunde og foran 15.000 tilskuere i Herning og siden Rådhuspladsen. Det er der ikke noget, der kommer til at slå , når man tager hele oplevelsen med. Men det her ved OL er så intenst! Du ved ikke, om du kommer til at opleve det igen, siger han.

- Vi ser andre danskere komme hjem til lejren med medaljer, og vi vil jo heller ikke skuffe. Det er virkelig intenst og svært at beskrive. Nu er vi sikre på sølv, og nu er det ud at sparke røv på lørdag og se, om vi ikke kan tage den flotteste af medaljerne med hjem.

- Jeg tror, denne lettelse ved at være sikker på at få en medalje, måske slipper en masse energi løs.

- Drømte du ikke selv om OL som spiller?

- Både og. Vi var ikke ret gode og aldrig i nærheden af at kvalificere os, så jeg havde egentlig afskrevet OL – men jeg er da megaglad for at få lov til at opleve det som træner, og jeg er vanvittig stolt over, at vi nu af de sidste fire slutrunder er i finalen for tredje gang. Det er en vanvittigt stor præstation!