Var i livsfare: Nu har han vundet guld

Det norske speedskatinghold skøjtede de russiske konkurrenter ud af banen og hev dermed endnu en guldmedalje hjem til den stolte vinter-OL nation, da de vandt holdforfølgelsen. Men det har ikke været en nem vej til OL-guld for nordmændene.

I maj var skøjtestjernen Sverre Lunde Pedersen tæt på aldrig at konkurrere om en guldmedalje igen, da han væltede på cykel under en træningstur i den norske by Dølemo.

Efter ulykken svævede den 29-årige skøjteløber mellem liv og død. Han blev fragtet til det nærmeste hospital med helikopter, hvor han blandt andet fik konstateret skader på nakken og leveren.

- Det sidste halve år har været godt, men før det var der kun et mål for mig, nemlig at blive rask. Jeg startede fra nul i august. Jeg har haft gode mennesker omkring mig, og uden min familie var dette ikke sket, sagde Sverre Lunde Pedersen efter sejren til det norske medie NRK.

Sverre Lunde Pedersen under en af hans tidligere sejre. Foto: Jens Meyer /Ritzau Scanpix

Genoptræning og håb

Håbet om norsk guld i speedskating hang i en tynd tråd, eftersom det var meget usikkert, hvorvidt Norges skøjtestjerne kunne nå at blive klar til OL i Beijing.

- Han skulle have hjælp til at klæde sig på, til at barbere sig, og han kunne ikke engang have sin søn på skødet på grund af leverskaden, og han havde gips på begge arme, sagde hans far, Jarle Pedersen.

Den 20-årige landsholdskammerat, Peder Kongshaug, var imponeret og overrasket over sin skøjtekollega, som har været et barndomsidol for Kongshaug.

- Vores fokus drejede sig ikke om, hvorvidt han skulle stå på skøjter igen. Det vigtigste var, at han overlevede. Det var så dramatisk. Specielt fordi jeg er blevet så glad for ham, og vi har knyttet et tæt bånd, sagde Kongshaug.

Det norske hold i speedskating består af Peder Kongshaug, Sverre Lunde Pedersen og Hallgeir Engebraaten. Foto: Wang Zhao /Ritzau Scanpix

En utrolig rejse

I månederne efter styrtet var det en svær tid for den tidligere guldvinder, der både pressede ham psykisk og fysisk, og han var tvunget til at ligge i sengen det meste af tiden.

- Han er helt unik. Den måde han har formået at træne sig op til igen at stå på skøjter, og samtidig være en omsorgsfuld far for vores barn. Han er vores helt, siger Sverre Lundes kone, Ingunn Trædal-Lunde til VG.

Men skøjtestjernen var fast besluttet på, at vende tilbage til isen hurtigst muligt, og hans ultimative mål var De Olympiske Lege i Beijing.

- Efter ulykken indså jeg, at jeg havde gjort det svært for mig selv. Men jeg kom hurtigt igang. Det har været en utrolig rejse.

- Min kone, min søn, min mor og far. Uden dem havde jeg ikke været her i dag. De tre måneder efter ulykken var helt afgørende for, at jeg kom igennem det, sagde Sverre Lunde Pedersen.