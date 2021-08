Venezuelaner stråler med ny verdensrekord i trespring ved OL

FAKTA: Sådan gik det Danmark ved OL søndag

Følgende danskere var i aktion søndag ved OL i Tokyo:

* Military:

Terrænridning, individuelt: Peter Flarup. Det gik galt for danskeren i slutningen af søndagens terrænridt, da hesten Fascination mistimede et spring og satte sig fast i en forhindring. Det gav en stor forsinkelse og kostede derfor dyrt i strafpoint for danskeren. Efter dressurdelen og terrændelen har Peter Flarup fået 100,90 strafpoint. Det placerer ham som nummer 45 ud af de 49 tilbageværende deltagere før mandagens konkurrence i ridebanespringning.

* Golf:

Mænd, 4. runde: Rasmus Højgaard og Joachim B. Hansen. Den danske duo sluttede midt i feltet efter fjerde og sidste dag i golfturneringen. Joachim B. Hansen blev en delt nummer 27 efter en søndag i to slag under par. Rasmus Højgaard gik sin fjerde runde i par og sluttede samlet seks slag under par. Det rakte til en delt 38.–plads blandt de 60 spillere.

* Atletik

3000 meter forhindringsløb, 1. runde: Anna Emilie Møller. Danskeren må for anden gang rejse hjem uden fra OL før finalen. Blovstrød-løberens tid på 9 minutter og 31,99 sekunder rakte til en plads som nummer 21 ud af 41 løbere på tværs af de tre indledende heats, hvorfra 15 gik videre til finalen. Nordsjællænderen er dog tilfreds med resultatet efter skadesproblemer op til OL.

* Svømning:

50 meter fri, finale: Pernille Blume. Indtil søndag var Pernille Blume forsvarende olympisk mester på distancen, men nu er hun i stedet forsvarende olympisk bronzevinder efter en flot finale. Danskeren kom ellers lidt trægt fra start, men med tiden 24,21 sekunder kæmpede hun sig i mål som nummer tre. Dermed har hun nu vundet tre OL-medaljer i karrieren.

* Sejlsport

Nacra 17: 10., 11. og 12. sejlads: Lin Ea Cenholt/Christian Peter Lübeck. Den danske katamaranduo viste verdensklasse og vandt to ud af søndagens tre sejladser og blev nummer tre i den tredje. Danskerne avancerede til sjettepladsen, men er uden medaljechance i den afgørende medaljesejlads.

Laser Radial, medaljesejlads: Anne-Marie Rindom. Medaljesejladsen var en nervepirrende omgang, men Anne-Marie Rindom løste opgaven, blev nummer syv og holdt sin føring i den samlede stilling. Dermed sørgede hun for Danmarks første guldmedalje ved OL i Tokyo.

* Badminton:

Herresingle, semifinale: Viktor Axelsen - Kevin Cordon (Guatemala). Danskeren havde alt at tabe mod den helt store OL-sensation, men Axelsen holdt trods besvær hovedet koldt og vandt kampen 21-18, 21-11. I mandagens finale venter den forsvarende olympiske mester, kineseren Chen Long.

* Håndbold:

Gruppekamp, mænd: Danmark-Sverige. De danske verdensmestre leverede en skidt indsats og tabte 30-33 til Sverige. Men holdet fik trods alt hevet gruppesejren hjem på et bedre indbyrdes regnskab end Sverige og Egypten. Danmark møder nu Norge i sin kvartfinale på tirsdag.

Kilder: Ritzau, tokyo 2020, DIF. olym.dk.