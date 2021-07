Verdensetter ude af OL efter positiv coronatest: - Jeg er knust

Verdens nummer et i kvindernes lerdueskydning, Amber Hill, er blevet testet positiv for coronavirus

En af Storbritanniens store guldhåb ved de Olympiske Lege Amber Hill må trække sig fra legene efter, at hun er blevet testet positiv for coronavirus.

Det skriver mediet Sky Sports.

Den 23-årige britiske skytte, der ligger nummer et på verdensranglisten, er den nyeste i række af atleter, der er blevet testet postiv for coronavirus kort før OL's start.

- Der er ingen ord, der kan beskrive, hvordan jeg har det lige nu. Efter fem års forberedelse er jeg knust over at meddele, at jeg er blevet testet positiv, siger Hill ifølge Sky Sports.

Amber Hill blev testet positiv i hjemlandet inden rejsen til Tokyo, og selvom hun er symptomfri, skal hun nu i isolation.

Den Britiske Olympiske Komité melder, at der ikke bliver udtaget en erstatning for Hill.

23-årige Amber Hill i aktion få måneder før OL. Foto: Massimo Pinca/Ritzau Scanpix

Flere smittet

Amber Hill er dermed den tredje britiske atlet, der må trække sig fra OL efter at være blevet testet positiv for coronavirus.

Tennisspillerne Johanna Konta og Dan Evans trak sig fra legene tidligere på måneden efter at være blevet smittet.

Tidligere i dag blev det offentliggjort, at den hollandske skateboarder Candy Jacobs og den chilenske taekwondokæmper Fernanda Aguirre også måtte forlade OL efter at være blevet testet positive.

OL i Tokyo sparkes officielt i gang med åbningsceremonien fredag kl. 13 dansk tid. Legene afsluttes 8. august.