Viktor Axelsen fejer gulv med finne og avancerer ved OL

Helt som ventet er de danske badmintonstjerner Viktor Axelsen og Anders Antonsen klar til knockoutfasen ved OL i Tokyo.

Onsdag vandt fynske Axelsen sin anden gruppekamp ved legene, da han tævede finnen Kalle Koljonen med 21-9, 21-13. Efterfølgende vandt aarhusianske Antonsen med 21-16, 21-15 over Ade Resky Dwicahyo fra Aserbajdsjan.

Begge danskere var tvunget til at vinde deres afsluttende gruppekampe, men det tog de ganske afslappet. Ingen af dem behøvede at spille sig ud for at snuppe sikre sejre over henholdsvis den venstrehåndede finne og den højrehåndede aserbajdsjaner.

For Axelsen var det rart at få lidt kamprytme i kroppen efter en uvant lang pause i Tokyo.

- Det var fedt at komme i gang igen efter tre dages hvile. Det har været lidt lang tid.

- Jeg synes, at kampen gik ganske fint. Jeg havde måske ikke den bedste fornemmelse efter min første kamp, men jeg havde det væsentligt bedre i dag (onsdag, red.). Slagene lå godt i hånden, så jeg er godt tilfreds, siger Viktor Axelsen til DR.

Axelsen træder ind i første runde af knockoutfasen, der svarer til ottendedelsfinalerne, mens konkurrenterne Kento Momota og Tien-chen Chou først træder ind i kvartfinalerne.

I sin næste kamp skal Viktor Axelsen torsdag møde Wang Tzu-wei fra Taiwan. Taiwaneren ligger nummer ti på verdensranglisten.

- Jeg skal bare hjem hurtigst muligt og have noget mad og smække benene op, så jeg er klar til i morgen, siger Viktor Axelsen til DR.

Ved OL for fem år siden vandt Viktor Axelsen bronze.

I knockoutfasen kommer Anders Antonsen til at være favorit, uanset om han ender med at møde Kantaphon Wangcharoen fra Thailand eller Toby Penty fra England.