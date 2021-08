Viktor Axelsen skal på finale-hævntogt

Viktor Axelsen står mandag i sin første OL-finale og kan blive den første dansker til at vinde guld i herresingle i 25 år, men modstanderen er ikke til at spøge med

Når Viktor Axelsen mandag middag dansk tid går på banen til OL-finalen i Musashino Forest Sport Plaza i Tokyo udlever han en drøm, som kun er de færreste forundt.

Med VM-guld, EM-guld og All England-sejr på CV’et er OL-triumf øverst på ønskelisten for 27-årige Axelsen, der kan sikre det første danske guld i herresingle i 25 år.

I finalen venter dog en bøvlet omgang for Viktor Axelsen, der inden han kendte udfaldet af den anden semifinale kaldte det en fifty/fifty-kamp uanset modstanderen.

Kinesiske Chen Long vandt sikkert sin semifinale mod indonesiske Anthony Ginting i to sæt og får dermed mulighed for at forsvare sit OL-guld fra 2016. Viktor Axelsen har tabt 14 af 19 opgør mod kineseren, som endda var danskerens banemand i semifinalen i Rio for fem år siden.

Viktor Axelsen tabte til Chen Long i Rio, men de to kunne senere stå ved siden af hinanden på medaljepodiet. Foto: Gregers Tycho

Danskeren kan dog finde opmuntring i, at seneste møde mellem de to endte med spinkel sejr i tre sæt i Malaysia Masters i januar sidste år.

OL er Chen Longs første internationale turnering siden All England sidste år, fordi de kinesiske badmintonspillere i stor udstrækning har droppet turneringerne som følge af coronapandemien.

Formen lader dog ikke til at fejle noget hos Chen Long, der ligesom Axelsen har vundet samtlige kampe i Tokyo. I modsætning til danskeren har han dog afgivet to sæt undervejs.

Chen Long har vundet alle sine kampe ved OL i Tokyo. Foto: Leonhard Foeger/Ritzau Scanpix

Chen Long er nummer seks på verdensranglisten, fire pladser efter Axelsen, men han har ligesom danskeren en fortid som nummer et i verden.

Udover OL-guldet fra 2016 har han også en bronzemedalje fra 2012-udgaven i London og to verdensmesterskaber i 2014 og 2015. Det første endda på dansk grund i København.

Finalen spilles mandag umiddelbart efter bronzekampen, som starter klokken 13 dansk tid.