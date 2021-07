Viktor Axelsen viser guldform og stormer i semifinalen

Drømmen om at forbedre bronzemedaljen fra legene i Rio for fem år siden lever i bedste velgående for Viktor Axelsen.

Natten til lørdag dansk tid spillede Danmarks store medaljehåb sig i semifinalen efter en sejr i to sæt (21-13, 21-13) over kinesiske Yu Qi Shi i kvartfinalen, hvor den 27-årige dansker i perioder viste ægte guldform og brølede sin jubel ud efter sidste bold.

De to kvartfinalister mødtes senest i All England sidste år, hvor Viktor Axelsen ligeledes vandt sikkert i to sæt. Danskeren havde faktisk vundet de fire sidste indbyrdes kampe.

Årsagen var til at få øje på i Musashino Forest Sport Plaza lørdag formiddag lokal tid, for da de to spillere først havde set hinanden an frem til stillingen 6-6, trak Viktor Axelsen hurtigt fra. Og kineserens kropssprog udstrålede besynderligt nok modløshed allerede midt i første sæt, som endte med dansk sejr på 21-13.

Viktor Axelsen holdt sig ikke tilbage med de knyttede næver i Musashino Forest Sport Plaza. Foto: Tariq Mikkel Khan

Jubelråb i tom hal

Viktor Axelsen måtte naturligvis undvære tilskuere, men kunne dog lade selvtilliden booste af de mange jubelråb, der trods alt strømmede ned mod bane 1 fra den danske delegation på tilskuerpladserne.

Den kinesiske modstander nøjedes med en enkelt gruppekamp, fordi surinameren Sören Opti måtte trække sig med corona, allerede inden OL gik i gang.

Og man fornærmer næppe nogen ved at påstå, at kvartfinalen var Viktor Axelsens første rigtige test efter overkommelige opgaver i både gruppespil og ottendedelsfinale.

Testen fik dog aldrig mønstereleven Axelsen i problemer. Yu Qi Shi formåede slet ikke at presse danskeren, der trods enkelte koncentrationssvigt nok efterhånden må erkende, at han er bedste bud på en guldfavorit.

Andet sæt blev vundet med komfortable 21-13, og så kan danskeren bruge de næste godt og vel 20 timer på at forberede sig på semifinalen, som blev endestationen ved OL i Rio for fem år siden.

Sensation venter

I semifinalen havde Viktor Axelsen på forhånd forventet at møde verdens bedste, Kento Momota, men den japanske favorit blev overraskende sendt ud i gruppespillet.

I stedet venter en af OL's helt store sensationer, Kevin Cordón fra Guatemala, som blot er nummer 59 på verdensranglisten. Han slog først verdens nummer ni, Ng Ka Long, ud i gruppespillet, inden hollandske Mark Caljouw blev ordnet i ottendedelsfinalen.

Kevin Cordón gik direkte i gulvet, efter han spillede sig i semifinalen ved OL. Foto: Pedro Pardo/Ritzau Scanpix

Og eventyret fortsatte natten til lørdag i kvartfinalen, hvor også sydkoreanske Hee Heo Kwang måtte give fortabt overfor den 34-årige guatemalaner, der efter alt at dømme også leverede legenes største jubelbrøl i Musashino Forest Sport Plaza i Tokyo.

Semifinalen spilles tidligt søndag morgen dansk tid - sandsynligvis omkring klokken 7.30.