Viktors brøl: - Kig ned på ringene

Viktor Axelsen lagde ikke skjul på sin glæde over den sikre kvartfinale-sejr over kinesiske Yu Qi Shi.

Jubelbrølet forskrækkede fotograferne og kunne sandsynligvis høres helt hjemme i stuerne hos de danske natteravne. Et brøl, der er udtryk for, hvor meget legene i Tokyo betyder for det danske guldhåb.

- Det er OL. Det er en af de store kampe. Det kunne ligeså godt have været en semifinale eller finale mod Yu Qi Shi. Når han spiller sit bedste, så er han virkelig svær, så selvom jeg lidt var var kørt op til favorit, så så jeg det mere som en 50/50-kamp i dag.

- Jeg er selvfølgelig bare glad og med hensyn til, hvordan jeg ser ud, så har jeg ikke noget at sige andet end kig ned på ringene. Så ved I hvorfor, siger Viktor Axelsen, inden han trods alt uddybede betydningen.

- Det er jo derfor, vi træner hårdt, det er for at stå her og stå her på den store scene. Det betyder selvfølgelig meget for mig. Jeg vier jo halvdelen af mit liv, så man vil selvfølgelig gerne gøre det godt.

I semifinalen venter den helt store sensation Kevin Cordón fra Guatemala, som under normale omstændigheder ville regnes som en walk over for Viktor Axelsen.

Han vil derfor gøre alt for at lade være med at tale med folk, der allerede sender danskeren i finalen.

Det er en stor chance for at gå i en finale, selvfølgelig er det det. Men det er også en stor risiko for at tænke på alt muligt andet end at spille badminton, og den vej skal jeg ikke nedad., siger Viktor Axelsen, der ikke lægger skjul på at formen topper på det rigtige tidspunkt.

- Det er nogle år siden, jeg har ligget helt heroppe, og måske er jeg lidt bedre nu faktisk.

Viktor Axelsen spiller semifinale mod Kevin Cordón søndag morgen klokken 6 dansk tid.