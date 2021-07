Viktors største drøm

Med VM-guld, EM-guld, All England-sejr og OL-bronze mangler der ikke ret meget på medaljeknagen hos Viktor Axelsen.

Det skulle da lige være det OL-guld, som han den næste halvanden uge skal forsøge at smashe hjem til Danmark ved legene i Tokyo.

- Det er den klassiske vinkel med, at der altid er noget, man mangler. Selvfølgelig vil jeg gerne have OL-guld, siger Viktor Axelsen.

- Det er min største drøm at få OL-guld. Det vil betyde enormt meget, ligesom det gjorde at vinde VM-guld og andre turneringer, men OL er helt specielt - for de fleste badmintonspillere er det nok det største, siger Viktor Axelsen.

Viktor Axelsen vandt bronze for fem år siden i Rio. Nu jagter han guldet i Tokyo. Foto: Gregers Tycho

Blandt guldfavoritterne

Han er fjerdeseedet i herresingle, men er bookmakernes bedste bud på en førsteudfordrer til japanske Kento Momota.

- Der er svært at spå om, hvem der løber med guldet. Der er rigtig mange om buddet. Det kommer an på, hvem der rammer dagen, siger han og nævner også favoritten Momota, der har hjemmebane i Japan.

En hjemmebane, der dog ikke bliver nogen særlig fordel, hvad tilskuere angår.

Dem kan man således spejde langt efter i Musashino Forest Sport Plaza, når badminton-spillerne tager hul på OL natten til lørdag dansk tid. Viktor Axelsen spiller sin første kamp ved middagstid.

- Det er selvfølgelig ærgerligt. Vi ville da alle sammen helst have en masse tilskuere. Det er med til at gøre oplevelsen og stemningen meget bedre. Det er helt sikkert et kæmpe tab for OL, siger han og medgiver, at manglen på japanske tilskuere nok ikke er den store ulempe for de danske spillere.

Det var oprindeligt meningen, at der måtte lukkes op til 10.000 japanere ind til de enkelte discipliner, men den plan blev skrinlagt, da smitten igen blussede op i Tokyo.

Ville helst være to steder

Viktor Axelsen har indstillet sig på at måtte være væk fra sin lille datter, hvis livet som badmintonspiller skal fungere. Foto: Jens Dresling

Udover daglige spyttest, mundbind og mangel på tilskuere, er der også en ting, der er radikalt anderledes, end sidst Viktor Axelsen stillede op for Danmark ved De Olympiske Lege.

Den 27-årige tidligere verdensetter blev i oktober far til datteren Vega, som han endnu en gang må undvære i en længere periode.

- Lige pludselig er der en person, der er vigtigere end alt andet. Det sætter tingene i perspektiv, men når man først går på banen, så er det badminton, der tæller. Det er en motivation og en ubeskrivelig glæde, lød det fra Viktor Axelsen på pressemødet forud for OL-åbningen.

Han afviser, at afsavnet er en distraktion på banen, og dårlig samvittighed er heller ikke en ekstra modstander i Tokyos varme.

- Man ved, hvad man går ind til, og vi lever et liv, hvor vi rejser rigtig meget. Det er ikke noget problem.

- Selvom jeg har lyst til at være to steder på en gang, så er det ikke muligt. Det tager jeg helt stille og roligt. Jeg har heldigvis god support derhjemme, siger Viktor Axelsen om kæresten Natalia, der i marts sagde ja til badmintonstjernens frieri.

