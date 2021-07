Vil bryde 25 års dansk tørke

Det kan godt være, at den konstant opblussende coronavirus stjæler opmærksomheden ved sommerens OL i Tokyo, hvor storbyen i øjeblikket for fjerde gang er ramt af undtagelsestilstand,

Men det danske medaljehåb Anders Antonsen gør sig ikke de store bekymringer om virussen forud for OL - og har på intet tidspunkt overvejet at blive væk fra legene.

- Nej, det har jeg sgu ikke rigtig tænkt over. Jeg er okay med at komme af sted. Jeg har haft det (coronavirus, red.) og er fuldt vaccineret, så det ville voldsomt at blive hjemme, sagde han til Ekstra Bladet kort før afrejse til Tokyo, hvor atleterne traditionen tro er indlogeret i en særlig OL-by.

Han er godt klar over, at den japanske befolknings begejstring for værtskabet er dalet kraftigt, siden man blev tildelt æren for præcis ti år siden.

- Det er selvfølgelig lidt specielt. Jeg håber selvfølgelig, at det kommer til at gå godt, og at det ikke eksploderer med smittetilfælde. Og at de tager så mange foranstaltninger som muligt, så det er et sikkert sted at være, siger han.

Og restriktioner er der nok af.

Udover voldsomme begrænsninger for, hvor atleter, officials og journalister må færdes, er der også iværksat et stort testapparat, som skal bidrage til at holde smitten nede i verdens største by.

Anders Antonsen med landstræner Kenneth Jonassen, der også er med ved OL i Tokyo. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Drømmer om at stoppe guldtørke

Den 32. udgave af OL bliver Anders Antonsens debut, men den 24-årige aarhusianer er alligevel tredjeseedet i herresingle. Og målet er også klart.

- Mit drømmemål er selvfølgelig at nappe guldmedaljen, men det er et sindssygt stærkt felt af spillere, og der er rigtig mange, som jeg kan se rende med titlen på deres bedste dag.

- Der er en seks-otte spillere, hvor det ikke ville overraske mig, hvis en af dem endte med at rende med det hele. Så et virkelig stærkt og tæt felt. Det bliver ikke bare sådan lige, men det bliver spændende, siger han om feltet, hvor hjemmebanefavoritten Kento Momota også er favorit til guldet.

Skulle drømmen gå i opfyldelse, vil det være første gang, siden Poul-Erik Høyer flåede trøjen i stykker i Atlanta i 1996, at Danmark vinder en guldmedalje i badminton ved OL - og den blot anden i historien.

Danske badminton-medaljer ved OL 1992

Thomas Stuer-Lauridsen - bronze i herresingle. 1996

Poul-Erik Høyer - guld i herresingle. 2000

Camilla Martin - sølv i damesingle. 2004

Jens Eriksen og Mette Schjoldager - bronze i mixeddouble. 2008

Ingen 2012

Mathias Boe og Carsten Mogensen - sølv i herredouble.



Joachim Fischer og Christina Pedersen - bronze i mixeddouble. 2016

Viktor Axelsen - bronze i herresingle.



Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen - sølv i damedouble. * Badminton kom først på OL-programmet i 1992. Vis mere Vis mindre

Mulig dansk finale

Meget skal gå godt, men Viktor Axelsen og Anders Antonsen kan mødes i finalen i Tokyo. Foto: Shi Tang/Ritzau Scanpix



En af Anders Antonsens konkurrenter er naturligvis landsmanden Viktor Axelsen, der er fjerdeseedet i turneringen, men bookmakernes næststørste favorit.

De to danskere kan takket være seedningen først mødes i finalen, hvis begge skulle klare sig videre fra gruppespillets to kampe, ottendedelsfinale, kvartfinale og semifinale.

De har allerede mødt hinanden to gange tidligere i år.

Først vandt Anders Antonsen januars sæsonfinale i Bangkok over Viktor Axelsen, der dog fik revanche ved at vinde semifinalen ved All England i marts.

Syv gange har de i alt stået over for hinanden med fire sejre til Axelsen og tre til Antonsen på bundlinien.

Tomme tribuner

De 7200 pladser i Musashino Forest Sport Plaza står tomme, når danskerne skal i aktion. Foto: Ritzau Scanpix



OL skulle som bekendt være afholdt sidste sommer, men blev skubbet et år på grund af coronapandemien. Med stigende smitte i Tokyo er planen om maksimalt 10.000 lokale fans til hver begivenhed sløjfet.

I stedet kan atleterne se frem til helt og aldeles tomme tribuner, som de har prøvet så mange gange det seneste halvandet år.

Anders Antonsen glæder sig dog til at slå hul på legene, når han søndag spiller første gruppekamp mod vietnamesiske Tien Minh Nguyen i Musashino Forest Sport Plaza, hvor der ellers er plads til 7200 tilskuere på en coronafri dag.

- Selvfølgelig er der sommerfugle i maven. Det har været voldsomt lang tid undervejs, så nu bliver det sgu fedt endelig at komme i gang. Jeg er rigtig spændt, fortæller han.

Udover vietnameseren skal Anders Antonsen også møde Ade Resky Dwicahyo fra Aserbajdsjan.

Den danske badmintonlejr rejste til Tokyo lørdag og består udover af Anders Antonsen og Viktor Axelsen af Mia Blichfeldt, der er eneste damesingle samt en damedouble, herredouble og mixedouble.