Vil forbyde Japans flag ved OL i... Japan

Den sydkoreanske regering vil have IOC til at bandlyse det japanske flag under OL til sommer

Japan bør ikke flage med det japanske flag under OL i Japan. Flaget signalerer nemlig nogle helt forkerte værdier i forhold til de olympiske af slagsen.

Det mener den sydkoreanske regering, der i et brev til IOC-præsident Thomas Bach udtrykker ’dyb skuffelse og bekymring’ over japanernes planer om at bruge flaget med den nedgående sol på stadions og i andre sammenhænge under OL på hjemmebane næste sommer.

Det skriver britiske Press Association.

Repræsentanter for den sydkoreanske OL-komite bad i forrige måned næste års OL-arrangør om at forbyde flaget, men organisationskomiteen i Tokyo afviste ønske med henvisning til, at brugen af flaget er udbredt i Japan og ikke ses som noget politisk signal.

Den røde sol på den hvide dug vækker til gengæld stærke følelser i Sydkorea, som ved synet af det mindes det japanske kolonistyre på den koreanske halvø fra 1910 til 1945.

Japanske fans til VM i basketball i Kina netop nu. Foto: HECTOR RETAMAL/AFP/Ritzau Scanpix

I brevet til Bach kalder de sydkoreanske myndigheder flaget for ’et umiskendeligt, politisk symbol, omfavnet af japanske højreekstremister’, som er fjendtligt indstillet overfor koreanere og andre udenlandske statsborgere.

Det vækker ’historiske ar og smerte for folk i Sydkorea, Kina og andre asiatiske lande, der har oplevet Japans aggression i krigstid på samme måde, som hagekorset minder europæerne om anden verdenskrigs mareridt’, hedder det videre.

Der gøres også opmærksom på, at brugen af det japanske flag er i modstrid med de olympiske værdier om fred i verden og næstekærlighed.

Sydkoreas regering henviser til, at også det internationale fodboldforbund, FIFA, har valgt at forbyde flaget under internationale kampe, blandet andet under sommerens VM-slutrunde for kvinder i Frankrig.

