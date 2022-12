Vil holde dem helt ude

Døren er åbnet på klem for, at atleter fra Rusland og Hviderusland kan konkurrere som neutrale ved OL i Paris.

Men de bør slet ikke være til stede ved sommerlegene, mener Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Det siger han ifølge nyhedsbureauet AFP i en udtalelse henvendt til Thomas Bach, der er præsident for Den Internationale Olympiske Komité (IOC).

Mandag fortalte en repræsentant fra USA's Olympiske og Paralympiske Komité, at der på et topmøde i IOC var 'enstemmig interesse' for, at atleterne måske kan få lov at konkurrere, så længe de ikke repræsenterer Rusland eller Hviderusland officielt.

Zelenskyj mener til gengæld, at sportsudøverne fra de to lande skal 'isoleres fuldstændig'. Han fremhæver, at 184 ukrainske atleter er døde efter Ruslands invasion i slutningen af februar.

Ruslands Olympiske Komité deltog på et IOC-møde 9. november, og det er faldet Ukraines præsident for brystet.

- Man kan ikke forsøge at være neutral, når fundamentet for et fredeligt liv er blevet ødelagt, og universelle menneskelige værdier er blevet ignoreret, siger Volodymyr Zelenskyj.

Rusland og Hviderusland har været udelukket fra store dele af international sport, siden invasionen begyndte.

Kort efter blev landenes atleter helt smidt hjem fra de paralympiske lege i kinesiske Beijing, inden de begyndte.

Rusland har de senest år været udelukket fra store internationale mesterskaber, fordi landet havde manipuleret med dopingdata, der blev sendt til Det Internationale Antidopingagentur (Wada) fra et laboratorium i Moskva.

Karantænen udløber i denne uge, men i første omgang får det ikke den store effekt, fordi russerne de fleste steder er udelukket på grund af krigen.

OL i Paris afvikles fra 26. juli til 11. august 2024.