Vrede og skuffede: Troede de skulle til OL

Indtil 30. juni troede svømmerne Marina Heller Hansen, Amalie Søby Mortensen og Maj Howardsen, at de skulle til OL, men så ringede Dansk Svømmeunion og sagde, at det skulle de ikke alligevel.

Det får nu de tre svømmere til at rette kritik mod svømmeunionen, skriver TV 2.

- Vi er både vrede og frustrerede over situationen. Men mest af alt er vi virkelig kede af den måde, vi er blevet behandlet på, fordi vi mener, at situationen kunne have været undgået, skriver de i en mail til TV 2.

De tre svømmere har været en del af 4 x 200 meter-holdkappen, og årsagen, til at de pludselig ikke skulle med til OL alligevel, er, at de ikke har klaret de såkaldte b-kravtider.

Ifølge svømmerne selv har de gjort Dansk Svømmeunion opmærksom på problemet ved flere lejligheder, og sagt at de var klar til at deltage i internationale svømmestævner for at opnå b-kravtiderne. Men unionen har altså ikke reageret.

I den mellemliggende periode har svømmerne været med til OL-mediedag, fået taget OL-billeder og bestilt deres OL-tøj.

Merethe Riisager, direktør i Dansk Svømmeunion, fortæller, at Det Internationale Svømmeforbund (Fina) havde bekræftet, at holdkappen var OL-klar.

- Det er sådan, at Fina melder ud, at holdkappen skal med, men skriver ikke med, at de skal overholde b-kravtiderne.

- Det bliver så klart ved en senere lejlighed. I det gap (mellemliggende periode, red.) har vi selvfølgelig holdt svømmerne informeret, og derfor er skuffelsen selvfølgelig rigtig stor, siger Merethe Riisager.

Direktøren giver coronapandemien skylden for, at information er udeblevet i dialogen med Fina.

Hun henviser desuden til en sag fra Polen, som har været nødt til at sende seks svømmere hjem fra OL, fordi de ikke havde kvalificeret sig.

Det fjerde medlem af holdkappen, Helena Rosendahl Bach, er med til OL i disciplinen 1500 meter fri.