Wada beskylder sportsdomstol for fejl i Valieva-sag

Det Internationale Antidopingagentur (Wada) hævder, at Den Internationale Sportsdomstol (CAS) har begået fejl i hastebehandlingen af skøjteløberen Kamilia Valievas sag ved vinter-OL i Beijing.

CAS besluttede, at den 15-årige Valieva fortsat måtte deltage i Beijing til trods for, at det midt under legene kom frem, at hun i december havde afleveret en positiv dopingprøve.

Wada mener til gengæld, at reglerne i antidopingkodekset er tydelige, og at den russiske teenager derfor burde have været suspenderet.

På grund af sin alder vurderede CAS-panelet, at Valieva har status af 'protected person' - beskyttet person - i det internationale antidopingkodeks.

Vurderingen var, at skøjteløberen sin unge alder taget i betragtning ikke selv ville være i stand til at snyde med doping. Det var medvirkende til, at CAS lod skøjteløberen konkurrere videre.

Valieva forsvarede sig med, at den positive test formentlig skyldtes, at hun ved en fejl havde indtaget sin bedstefars hjertemedicin - indeholdende det forbudte stof trimetazidine.

CAS offentliggjorde torsdag aften sagskomplekset på 41 sider, og det har efterfølgende fået Wada til at reagere.

Wada hævder, at CAS har fejlfortolket reglerne i antidopingkomplekset, da beskyttede personer ikke skal behandles anderledes end andre personer.

- Ved at lave denne dom, så har CAS-panelet omskrevet kodekset, så obligatoriske suspensioner for beskyttede personer fremover må anses som en mulighed for at lave midlertidige suspensioner.

- Det er ikke, hvad der står i kodekset. Det er ikke, hvad der var intentionen, da kodekset blev skrevet, skriver Wada.

Wada kalder CAS-dommen en omskrivning af antidopingkodekset, der risikerer at underminere sportens integritet.

Kamila Valieva vandt i sidste uge guld i holdkonkurrencen, og dagen efter kom det frem, at russeren i december havde afleveret en positiv dopingprøve.

Efter flere dages uvished fik Valieva lov til at konkurrere videre, og hun endte senere på en fjerdeplads i den individuelle konkurrence.

Der er endnu ikke taget stilling til, om Valievas resultater i Beijing får lov til at stå ved magt.