OL's yngste deltager ryger ud på første dag

Det endte med et tidligt farvel til OL for legenes yngste deltager, 12-årige Hend Zaza fra Syrien.

Natten til lørdag dansk tid røg den purunge bordtennisspiller ud af OL efter et nederlag i hendes første kamp.

Østrigske Jia Lui sendte Hend Zaza hjem med en overbevisende sejr i fire sæt med cifrene 11-4, 11-9, 11-3, 11-5.

- Det var meget svært at være mentalt forberedt (på at være med til OL, red.), men jeg tror, at jeg på en måde lykkedes med det, og det var den del, jeg gjorde bedst under kampen, siger Hend Zaza efter kampen ifølge Reuters.

- Næste gang vil jeg arbejde hårdt på at gå videre fra første, anden og tredje runde, for jeg vil spille mere i den her turnering.

Zaza, der begyndte at spille bordtennis som femårig, er den yngste deltager ved et OL, siden den spanske roer Carlos Front stillede var med i 1992 i en alder af 11 år.

Hun er den første syrer nogensinde, der har været med ved et OL i bordtennis.