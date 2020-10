Olympisk drøm ødelagt

Den paralympiske atlet Blake Leepers benproteser sætter en stopper for hans deltagelse i de olympiske lege

Den amerikanske 'Blade Runner' drømte om at kvalificere sig til de olympiske lege i Tokyo næste sommer.

Men nu er hans drøm slukket.

Hans lange benproteser giver ham nemlig en konkurrencemæssig fordel i forhold til de raske løbere, lyder det fra World Athletics.

- Leepers proteser gør ham 15 centimeter højere, end han ville have været, hvis han havde biologiske ben,' skriver de.

Udmeldingen kommer ovenpå en rapport, som den internationale sportsdomstol (CAS) har lavet omkring Blake Leepers protester.

Præstationsfordel

Her fandt CAS frem til, at Leeper bliver meget højere med sine benproteser, end han nogensinde ville have været med sine biologiske ben.

Blake Leeper blev nr. 2 ved paralympisk i London i 2012, hvor Oscar Pistorius vandt guld. Foto: Rumle Skafte/Polfoto

Blader Runner løber med et Oakland Raiders flag under NFL-kamp mellem Raiders og Denver Broncos i Oakland. Foto: Ben Margot/Ritzau Scanpix

Med biologiske ben ville have være omkring 188 centimeter, mens han med proteserne gør ham hele 203 centimer, viser undersøgelserne fra CAS.

- Denne øgede benlængde giver hr. Leeper en kunstig præstationsfordel over 400 meter på 'flere sekunder'.

Og konklusionen er, at han derfor ikke kan deltage i de olympiske lege med de proteser, han bruger på nuværende tidspunkt, lyder det.

Det er blevet til flere medaljer for den 31-årige Blade Runner, som blev født uden ben under knæene.

Ved de paralympiske lege i London i 2012 vandt han sølv i 400 meter, mens han i 2013 vandt fire medaljer ved det paralympiske verdensmesterskab i Lyon.

