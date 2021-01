Opbakningen styrtdykker

80 procent af japanerne ønsker, at sommerens OL i Tokyo enten skal udskydes igen eller aflyses helt.

Det viser en spørgeundersøgelse foretaget af det japanske nyhedsbureau Kyodo News. 1041 tilfældigt udvalgte respondenter har medvirket i undersøgelsen, hvis resultater blev offentliggjort søndag.

Blandt de adspurgte svarer 45 procent, at de helst ser OL udsat endnu en gang, indtil der er bedre styr på coronapandemien, mens 35 procent helst ser OL helt aflyst.

OL-opbakningen er kraftigt faldende. En undersøgelse foretaget en måned tidligere viste, at 60 procent ønskede OL udskudt eller aflyst.

Undtagelsestilstanden i Tokyo, efter stigende coronasmitte, får en del af skylden for den faldende opbakning.

Japans premierminister, Yoshihide Suga, sagde i sidste uge, at Japan er forpligtet til at afvikle et 'sikkert og trygt' OL.

Ved samme lejlighed gav han udtryk for, at han forventede, at opbakningen til at afvikle OL vil blive større, når japanerne påbegynder vaccinationer mod covid-19. Det forventes Japan at gøre i slutningen af februar.

OL i Tokyo skulle være afviklet i juli og august 2020, men blev udskudt et år på grund af coronapandemien.

Efter planen er der OL-åbningsceremoni fredag 23. juli.

