Optur for Danmark: Derfor er der grund til optimisme

Hvad der efter kampen mod Norge i torsdags lignede en ny bedrøvelig Golden League for det danske landshold blev ændret til en mindre succes efter weekendens kampe mod Frankrig og Rumænien.

Landstræner Klavs Bruun Jørgensen frygtede på forhånd at løbe ind i en større røvfuld mod både Norge og Frankrig. Nu blev det til en afklapsning mod nordmændene, hvor de danske kvinder fra kampens åbning lignede døde fisk mellem øjnene.

Til gengæld var der et helt andet udtryk i opgørene mod Frankrig og Rumænien.

Sejren over de franske Europa-og Verdensmestre lørdag var en mindre sensation.

Nedsablingen af Rumænien i søndagens tidlige kamp ved Golden League-stævnet viste, at der faktisk er stor bredde i den danske trup. Udtrykket var på plads, og uanset hvem der var på banen, blev energien og det kølige overblik bevaret.

Mod Rumænien var der flere ting at glæde sig over. Klavs Bruun Jørgensen har hidtil haft svært ved at finde plads til Louise Burgaard på landsholdet. Det er der mange, der har undret sig over.

Men på grund af skader og afbud kunne han ikke komme uden om Burgaard til denne udgave af Golden League. Mod rumænerne fik den venstrehåndede Burgaard vist, at der absolut ikke er grund til at holde hende ude i kulden.

Hun har store kvaliteter i krydsspillet, og når hun selv kommer i løb til sine afslutninger, er hun meget svær at dække op. I søndagens kamp i det franske smadrede hun flere bolde ind bag ved den ellers glimrende rumænske keeper.

Turneringen i Frankrig viste også, at Line Haugsted er ved at genfinde fordums styrke. Hun er en af vores allerbedste forsvarsspillere, og kamp for kamp i Golden League påtog hun sig et større og støre ansvar.

Defensivt kommer Haugsted i vejen for utrolig meget. Hun er eminent til at fiske bolde. Mod Rumænien fik kun også lov til at vise sine offensive kvaliteter, og hun gled fint i spillet og scorede selv en stribe flotte mål.

Med det gode forsvarspil, som i høj grad skyldes Line Haugsteds indsats, kom der også gang i den danske kontramaskine. Dejligt at se hvordan både første- og andenbølgen fungerede.

En væsentlig årsag til de gode danske resultater lørdag og søndag er også, at de tekniske fejl blev holdt nede på et meget lavt niveau. Ved EM i Frankrig i december lavede de danske kvinder 14-15 tekniske fejl i flere af kampene. Mod Rumænien blev antallet holdt nede på fem.

I søndagens kamp blev det danske mål på skift bevogtet af de to helt unge talenter Amalie Milling fra København Håndbold og Anna Kristensen fra Skanderborg.

Anna Kristensen fik hele anden halvleg, og med en redningsprocent på 50 var hun var en væsentlig årsag til, at pauseresultatet på knebne 15-13 blev ændret til en nedsabling af rumænerne.

36-23 fortæller om en regulær ydmygelse af et rumænsk hold der ganske vist manglede en del af deres bærende spillere. Det hører med til historien, men det skal også nævnes, at Danmark i hele anden halvleg spillede med b-kæden.

