Orienteringsforbund indgår forlig med fyret sportschef

Dansk Orienterings-Forbund har indgået et forlig med den tidligere sportschef Lars Lindstrøm.

Det oplyser forbundet på sin hjemmeside.

Sportschefen blev ellers fyret med øjeblikkelig virkning tilbage i december, efter at 12 løbere ifølge Jyllands-Posten havde klaget over hans adfærd og arbejdsmetoder.

Blandt andet blev Lars Lindstrøms ledelsesstil beskrevet som manipulerende, diktatorisk og ekskluderende.

Både Lindstrøm og forbundet beklager nu, at der ikke er blevet brugt mere tid og energi på at skabe tydeligere rammer for elitearbejdet. Og på at løse uenigheder og uklarheder undervejs.

- Jeg blev ansat til at skabe resultater for Danmark og få skabt en stærk elitekultur, og det har været styrende for mit arbejde.

- Det har krævet en stor indsats og meget af alle, og jeg er ærgerlig og ked af, hvis det undervejs har været til gene for nogle - det har på ingen måde været min hensigt, siger Lindstrøm til orienteringsforbundets hjemmeside.

Før Lars Lindstrøm blev sportschef, har han blandt andet været landstræner og juniorlandstræner i forbundet.