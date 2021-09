På afgrundens rand

Den engelske fodboldklub Derby County er rykket fra midten af tabellen i næstbedste række, The Championship, til en placering i bunden. Ikke blot uden point, men med minuspoint.

Klubben er blevet sat under administration grundet uorden i økonomien, og den slags straffes på pointkontoen. Mere præcist har klubben fået en straf på 12 minuspoint.

Dermed er traditionsklubben, der var med til at stifte 'The Football League' i 1888, og har vunder to mesterskaber og et FA Cup-trofæ, ude i en barsk overlevelselskamp.

Da Derby i sæsonens første otte ligakampe har hentet 10 point, ligger holdet nu på sidstepladsen med minus to point.

Den engelske forretningsmand Mel Morris har ejet Derby siden 2015 og ønsker at sælge. Dog er to potentielle tilbud faldet til jorden i løbet af de seneste måneder.

- Fordi covid-19-pandemien har haft en så alvorlig effekt på indtægterne og overskuddet af alle forretningerne, har klubben ikke været i stand til at tage sig af alle dens daglige finansielle forpligtelser, skrev Derby i en erklæring i weekenden.

Den forklaring købte English Football League (EFL), der er de lavere divisioners organisation, dog ikke.

Her mener man, at det er uansvarlig ledelse af klubben, som har ført til problemerne. Og den slags straffes med 12 fratrukne point.

Det er nu blevet effektueret, og Rooney skal nu i gang med først at slette minusset på pointkontoen og dernæst få klubben væk fra nedrykningskampen.

Nottingham Forest ligger næstsidst med fire point. Peterborough er første hold på den gode side af nedrykningsstregen med sine syv point.